Zagłębie grało w osłabieniu niemal 70 minut. Cracovia nie wykorzystała szansy [WIDEO]

W niedzielne popołudnie w 31. kolejce Ekstraklasy zmierzyły się Zagłębie Lubin z Cracovią. Mecz zakończył się wynikiem 0:0.

Zagłębie remisuje z Cracovią mimo gry w osłabieniu od 26. minuty

Zagłębie Lubin zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli, ale nie jest w ostatnim czasie w najlepszej formie. Zespół Leszka Ojrzyńskiego sensacyjnie przegrał poprzednie spotkanie z Bruk-Bet Termalicą NIeciecza 1:2. Miedziowi z pewnością chcieli zrehabilitować się w kolejnym ligowym meczu z Cracovią, która aktualnie znajduje się tuż nad strefą spadkową.

Jednak wszystko skomplikowało się już 26. minucie spotkania, kiedy to czerwoną kartkę obejrzał Igor Orlikowski po faulu na zawodniku Pasów.

Mimo gry w „10-stkę” przez prawie 70 minut gospodarze byli wystarczająco skuteczni w defensywie i mecz zakończył się bezbramkowym remisem. To sprawia, że Miedziowi awansowali chwilowo na 6. miejsce i mają punkt straty do strefy europejskich pucharów. Z kolei goście mają teraz trzy oczka przewagi nad strefą spadkową.

Do końca sezonu pozostały już tylko 3 kolejki. Następny mecz Zagłębie zagra w sobotę 9 maja na wyjeździe z Górnikiem Zabrze, który właśnie zdobył Puchar Polski. Z kolei Cracovię 11 maja czeka starcie z Radomiakiem Radom.

