Ekstraklasa zakończyła swoje zmagania w sezonie 2025/26. W ostatniej kolejce nie zabrakło emocji. Spotkanie Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk wyłoniło ostatniego spadkowicza.

Jako pierwsza z najwyższą klasą rozgrywkową pożegnała się ekipa prowadzona przez Marcina Brosza. W 31. kolejce Bruk-Bet Termalica Nieciecza został rozbity przez GKS Katowice, który zatrzasnął przed Słonikami drzwi z napisem „Ekstraklasa”.

W 33. kolejce Niecieczanie zadecydowali o losie Arki Gdynia. Zespół Dariusza Banasika nie poradził sobie na własnym stadionie i w nowym sezonie będzie występował w Betclic 1. Lidze. Natomiast w ostatniej serii gier Termalica mogła rozstrzygnąć także los Lechii Gdańsk.

Po 29 minutach Bruk-Bet prowadził już 2:0. Najpierw do siatki trafił Artem Putiwcew, na następnie na listę strzelców wpisał się Rafał Kurzawa. Tuż po zmianie stron Gdańszczanie zdobyli bramkę kontaktową. W 50. minucie Tomas Bobcek zaskoczył Adriana Chovana. Zaledwie siedem minut później gospodarze znowu wznieśli ręce w geście triumfu. Tym razem z gola cieszył się Kamil Zapolnik.

W 70. minucie Lechia miała okazję na drugiego gola, jednak Bobcek zmarnował rzut karny. Słowak wypalił prosto w poprzeczkę. Już w doliczonym czasie gry 24-latek zdołał po raz drugi pokonać Chovana, ale na niewiele się to zdało. Gdańszczanie przegrali z Termalicą i także żegnają się z Ekstraklasą.

Ekstraklasa: spadkowicze w sezonie 2025/26