Manchester United lada moment będzie mógł ogłosić transfer Edersona. Pomocnik przeniesienie się z Atalanty Bergamo za łączną kwotę 50 milionów euro. Wszystko jest już dogadane - informuje Nicolo Schira.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Ederson zostanie zawodnikiem Manchesteru United!

Manchester United z przytupem wejdzie w letnie okienko transferowe. Lada moment klub z Old Trafford będzie mógł ogłosić pierwsze wzmocnienie na kolejny sezon. Nicolo Schira poinformował, że Czerwone Diabły osiągnęły pełne porozumienie z Edersonem i Atalantą Bergamo. Brazylijczyk ma przenieść się do Premier League za łączną kwotę 50 milionów euro z bonusami.

Włoski dziennikarz zdradza, że kontrakt Edersona z Manchesterem United będzie obowiązywał do 30 czerwca 2031 roku. Na mocy tej umowy reprezentant Brazylii będzie zarabiał 5 milionów euro rocznie. Do dopięcia transferu pozostały jedynie formalności. Wszystko jest już na końcowym etapie, więc wkrótce były zawodnik Salernitany zawita na Old Trafford.

Manchester United od wielu miesięcy wykazywał zainteresowanie Edersonem. Pomocnik był też łączony z innymi zespołami, ale to angielski klub od początku dyktował tempo w walce o piłkarza Atalanty Bergamo. Brazylijczyk od kilku sezonów prezentuje równą, wysoką formę. Nie ma przypadku, że wkrótce trafi do tak wielkiej drużyny.

Ederson w minionym już dla Atalanty Bergamo sezonie rozegrał 41 spotkań. Brazylijski pomocnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.