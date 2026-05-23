Widzew, Lechia czy Piast?! Superkomputer wyliczył, kto spadnie z PKO Ekstraklasy

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew, Lechia, a może Piast? Kto spadnie z PKO Ekstraklasy

Ostatnia kolejka PKO Ekstraklasy sezonu 2025/26 zapowiada się niezwykle emocjonująco. Z całą pewnością można powiedzieć, że będzie to najbardziej emocjonująca multiligi od kilku lat. Wszystko przez fakt, że nadal nie są znane bardzo ważne rozstrzygnięcia. Mowa chociażby o wicemistrzu Polski, trzeciej drużynie oraz przede wszystkim o tym, kto z ligą się pożegna. Nazwa trzeciego spadkowicza wzbudza wiele dyskusji, bowiem trudno jednoznacznie wskazać, kto będzie musiał opuścić elitę.

Kibice mają swoje typy, ale zależą one głównie od sympatii klubowych. Dlatego też Superkomputer BETSiE wyliczył na łamach Goal.pl, kto ostatecznie pożegna się z ligą. Według analizy przeprowadzonej 19 maja, największe szanse na spadek, poza zespołami już go pewnymi, ma Lechia Gdańsk. Według naszych obliczeń jest to aż 45,7 procent. To oznacza, że bezpiecznie może czuć się zarówno Widzew Łódź, jak i Piast Gliwice. Prawdopodobieństwo spadku tych zespołów to „tylko” odpowiednio – 29,3 procent oraz 22 procent. Z kronikarskiego obowiązku należy wskazać, że minimalne szanse na pożegnanie się z PKO Ekstraklasą ma także Cracovia. Chodzi dokładnie o trzy procent szans.

Superkomputer BETSiE w tym samym wyliczeniu wskazał także strefę medalową oraz pucharową. Naturalnie pewne jest mistrzostwo Polski Lecha Poznań, ale kolejne miejsca rozstrzygną się w ostatniej kolejce. Niemniej według prognoz, to Jagiellonia Białystok zostanie wicemistrzem Polski. Szanse na zajęcie drugiej lokaty to bowiem aż 64,4 proc. Znacząco mniej nadziei analizy dają Górnikowi oraz Rakowowi. To jednak ci pierwsi mają zająć ostatnią pozycję na podium. W europejskich pucharach zobaczymy także Medaliki oraz GKS Katowice. Oto pełna tabela PKO Ekstraklasy po sezonie 2025/26 prognozowana przez Superkomputer BETSiE.

Miejsce w tabeli Klub 1. Lech Poznań 2. Jagiellonia Białystok 3. Górnik Zabrze 4. Raków Częstochowa 5. GKS Katowice 6. Zagłębie Lubin 7. Legia Warszawa 8. Pogoń Szczecin 9. Wisła Płock 10. Radomiak Radom 11. Motor Lublin 12. Korona Kielce 13. Cracovia 14. Piast Gliwice 15. Widzew Łódź 16. Lechia Gdańsk 17. Arka Gdynia 18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Jak działają prognozy superkomputera BETSiE?

Superkomputer BETSiE przy swoich skomplikowanych wyliczeniach bierze pod uwagę różne czynniki, które wpływają na finalne szanse zespołu na zajęcie danego miejsca w tabeli PKO Ekstraklasy. Przede wszystkim analizuje on formę zespołów, ich poszczególne mecze, bilans bramkowy oraz bardziej wnikliwe statystyki, takie jak: liczba strzałów celnych, liczba strzałów rywala i współczynnik goli oczekiwanych xG. Superkomputer również sprawdza dane z serwisu „Transfermarkt” na temat wartości zespołów oraz poszczególnych zawodników. To zestawienie pozwala osiągnąć najbardziej prawdopodobny układ tabeli PKO Ekstraklasy na koniec sezonu.

Zobacz także: W ciemno z Marcinem Ryszką #17: Zderzenie ze ścianą, czyli dlaczego Ekstraklasa nie wybacza naiwności