Słodko-gorzkie pożegnanie Niecieczy z Ekstraklasą. Termalica ogłosiła nowy kontrakt

18:51, 23. maja 2026
Kacper Karpowicz

Termalica Bruk-Bet Nieciecza pożegnała się już z PKO Ekstraklasą. Przed ostatnim meczem klub przekazał dobrą wiadomość. Otóż Adrian Chovan podpisał nową dwuletnią umowę.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Termaliki Nieciecza

Oficjalnie: Adrian Chovan zostaje w Termalice, nowy kontrakt podpisany

Termalica Bruk-Bet Nieciecza nie zdołała utrzymać się w PKO Ekstraklasie. Beniaminek jako pierwszy przypieczętował spadek. Teraz władze klubu skupiły się na budowie składu na Betclic 1. Ligę. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony ogłoszono porozumienie z Adrianem Chovanem. Bramkarz podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku.

Słowacki bramkarz już od dwóch lat broni barw Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. Przedłużenie kontraktu ogłoszono tuż przed ostatnim meczem tej kampanii. Widocznie bardzo spodobała mu się Polska i nasze rozgrywki. 30-latek teraz pomoże drużynie ponownie trafić do PKO Ekstraklasy. Zadanie jednak może być trudniejsze, ponieważ skład zespołu może zostać rozkupiony w nadchodzącym letnim okienku transferowym.

Pozostanie Adriana Chovana do dobra wiadomość dla Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. Słowak w tym sezonie udowodnił, że może rywalizować na najwyższym poziomie. W lidze niżej może być czołowym zawodnikiem całych rozgrywek.

Adrian Chovan w tym sezonie rozegrał 23 spotkania między słupkami Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. Słowacki bramkarz zdołał dwukrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.

