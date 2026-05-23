Radomiak Radom rozgląda się już za wzmocnieniami. Jak się okazuje, trop ekstraklasowicza prowadzi do Japonii. Na ich radarze znalazł się Riku Yamane z Yokohama F. Marinos - donosi Szymon Janczyk z "Weszło".

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Riku Yamane łączony z Radomiakiem Radom

Radomiak Radom ma za sobą ciężki sezon, który finalnie przyniósł pewne utrzymanie w PKO Ekstraklasy. Teraz władze klubu rozglądają się za wzmocnieniami, które będą mogli dokonać w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Szymon Janczyk z „Weszło” przekazał, że w kręgu zainteresowań Zielonych znalazł się Riku Yamane, który na co dzień reprezentuje barwy Yokohamy F. Marinos.

Kontrakt japońskiego pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Radomiak Radom zatem będzie musiał zapłacić klauzulę wykupu, aby pozyskać 22-latka. Na ten moment polski klub jeszcze nie wykonał poważnych kroków dążących do transferu. Wkrótce jednak sytuacja może się zmienić i negocjacje nabiorą tempa.

Dla samego Riku Yamane byłby to pierwszy zagraniczny klub. 22-latek dotychczas całą piłkarską karierę spędził w Japonii. Ba, pomocnik nigdy nawet nie zmieniał klubu i od początku jest związany z Yokohamą F. Marinos. Czas pokaże, czy młody pomocnik finalnie zasili szeregi Radomiaka Radom.

Riku Yamane w trwającej kampanii rozegrał 17 spotkań w koszulce Yokohamy F. Marinos. Japoński pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także może pochwalić się dokładnie taką samą liczbą asyst.