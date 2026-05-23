Bayern pożegna niechcianego piłkarza? Są chętni z Premier League

18:20, 23. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Bayern Monachium po sezonie może rozstać się z Arijonem Ibrahimoviciem. 20-latek jest łączony z Premier League, ponieważ znalazł się na radarze Aston Villi oraz Crystal Palace - donosi "TEAMtalk".

Piłkarze Bayernu Monachium
Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Arijon Ibrahimović łączony z Aston Villą oraz Crystal Palace

Bayern Monachium planuje rozstać się z niepotrzebnymi graczami. W piątek dowiedzieliśmy się, że Kim Min-jae jest o krok od Fenerbahce. Tymczasem serwis „TEAMtalk” zdradza, że szeregi mistrzów Niemiec może również opuścić Arijon Ibrahimović, który jest łączony z Premier League. Pomocnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Aston Villi oraz Crystal Palace.

Arijon Ibrahimović ten sezon spędził na wypożyczeniu w Heidenheim. Pomocnik jednak nie zostanie wykupiony, więc wróci po wakacjach do Bayernu Monachium. Ale być może będzie to tylko na chwilę. Angielski kluby w ostatnich meczach bacznie obserwowały 20-latka i wyrobiły sobie o nim bardzo dobrą opinię.

Zarówno Aston Villa, jak i Crystal Palace wysoko cenią sobie umiejętności piłkarskie Arijona Ibrahimovicia. Oba kluby widzą też, że wciąż drzemie w nim ogromny potencjał, który nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. The Villans i Orły stoczą zatem walkę o transfer gracza Bayernu Monachium. Czas pokaże, która drużyna finalnie wygra rywalizację o 20-latka.

Arijon Ibrahimović w minionym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce Heidenheim. Młodzieżowy reprezentant Niemiec zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.

