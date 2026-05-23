Dramat Legii! Stracili awans do europejskich pucharów w ostatnich minutach [WIDEO]

19:34, 23. maja 2026
Kacper Karpowicz
Legia Warszawa w ostatniej kolejce odniosła niezwykle ważne zwycięstwo nad Motorem Lublin (4:0). Remis GKS-u Katowice sprawił, że drużyna Marka Papszuna finalnie nie zagra w europejskich pucharach.

Legia Warszawa zagra w eliminacjach Ligi Konferencji!

Legia Warszawa w ostatniej kolejce sezonu 2025/26 PKO Ekstraklasy mierzyła się przed własną publicznością z Motorem Lublin. Podopieczni Marka Papszuna potrzebowali zwycięstwa, a także wpadek GKS-u Katowice oraz Zagłębia Lubin, aby zagrać w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Nie tak dawno jeszcze typowano Wojskowych do spadku, ale wszystko zmieniło się przyjście nowego trenera. Świetna forma stołecznego zespołu na wiosnę sprawiła, że w ostatniej kolejce grali o eliminacje Ligi Konferencji Europy.

Rywalizacja na Łazienkowskiej zaczęła się od szturmu Motoru Lublin, ale później oglądaliśmy już tylko teatr Legii Warszawa. W 31. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie za sprawą Jeana-Pierre’a Nsame.

Jeszcze przed przerwą Wojskowi podwyższyli prowadzenie. A na listę strzelców wpisał się Kacper Chodyna, który popisał się ładnym trafieniem.

Po przerwie Legia Warszawa kontynuowała demolkę. Początek drugiej połowy był niezwykle skuteczny. W 48. minucie do siatki trafił Jurgen Elitim, a chwilę później rezultat na 4:0 podwyższył Jean-Pierre Nsame.

Legia Warszawa na tym poprzestała. Wojskowi nie szturmowali już bramki Motoru Lublin i rywalizacja zakończyła się finalnie bardzo wysokim zwycięstwem drużyny z Łazienkowskiej.

Remis GKS-u Katowice z Pogonią Szczecin (1:1), sprawiła, że podopieczni Marka Papszuna nie będą grali w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Wojskowi stracili awans po golu w ostatniej akcji meczu.

Legia Warszawa – Motor Lublin 4:0

Nsame (31′, 54′), Chodyna (38′), Elitim (48′)

