Wielkie zmiany przy Reymonta. Wisła żegna kilku zawodników

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Joseph Colley

Czystka w Wiśle Kraków. Klub ogłosił odejścia zawodników

Wisła Kraków poinformowała o zakończeniu współpracy z kilkoma piłkarzami pierwszego zespołu. Z klubem żegnają się: Joseph Colley, Ardit Nikaj oraz Dawid Olejarka. Informację przekazano za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Wisły Kraków.

Pierwszym z zawodników jest Joseph Colley. Szwedzki obrońca nie przedłuży wygasającego kontraktu i odchodzi z klubu po kilku latach gry w krakowskiej ekipie. Colley zadebiutował w barwach Wisły w lutym 2022 roku w meczu ligowym z Rakowem Częstochowa (0:2). Łącznie rozegrał 77 spotkań, w tym 11 w Ekstraklasie, 52 w I lidze, 10 w Pucharze Polski oraz cztery w europejskich pucharach.

Kolejnym zawodnikiem, który opuszcza Wisłę, jest Ardit Nikaj. Albański skrzydłowy trafił do Krakowa na zasadzie wypożyczenia z Skenderbeu Korce. Zadebiutował w lipcu 2025 roku w meczu ze Stalą Mielec (4:0). W barwach Białej Gwiazdy rozegrał 14 spotkań, zdobywając dwie bramki. Klub nie zdecydował się na skorzystanie z opcji wykupu zawartej w umowie.

Z zespołem żegna się także Dawid Olejarka. Pomocnik, którego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu, nie zostanie przedłużony. Olejarka zadebiutował w Wiśle w lipcu 2023 roku w meczu z Górnikiem Łęczna (2:2). Łącznie wystąpił w 12 spotkaniach pierwszej drużyny, zdobywając dwie bramki. W bieżącym sezonie reprezentował również trzecioligowe rezerwy, gdzie zagrał 30 meczów i strzelił osiem goli.

Wcześniej klub też podał, że kończy się w klubie etap Kamila Brody. Wszystkie decyzje kadrowe zostały ogłoszone przez oficjalną stronę internetową Wisły. Klub kontynuuje przebudowę kadry przed nowymi rozgrywkami, a odejścia zawodników są częścią szerszych zmian w szeregach 13-krotnych mistrzów Polski.