Wielkie zmiany przy Reymonta. Wisła żegna kilku zawodników

10:15, 23. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Wisła Kraków

Wisła Kraków przeprowadza szerokie zmiany kadrowe przed nowym sezonem. Klub oficjalnie potwierdził odejście kilku zawodników, którzy żegnają się z Białą Gwiazdą.

Joseph Colley
Obserwuj nas w
fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Joseph Colley

Czystka w Wiśle Kraków. Klub ogłosił odejścia zawodników

Wisła Kraków poinformowała o zakończeniu współpracy z kilkoma piłkarzami pierwszego zespołu. Z klubem żegnają się: Joseph Colley, Ardit Nikaj oraz Dawid Olejarka. Informację przekazano za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Wisły Kraków.

Pierwszym z zawodników jest Joseph Colley. Szwedzki obrońca nie przedłuży wygasającego kontraktu i odchodzi z klubu po kilku latach gry w krakowskiej ekipie. Colley zadebiutował w barwach Wisły w lutym 2022 roku w meczu ligowym z Rakowem Częstochowa (0:2). Łącznie rozegrał 77 spotkań, w tym 11 w Ekstraklasie, 52 w I lidze, 10 w Pucharze Polski oraz cztery w europejskich pucharach.

Kolejnym zawodnikiem, który opuszcza Wisłę, jest Ardit Nikaj. Albański skrzydłowy trafił do Krakowa na zasadzie wypożyczenia z Skenderbeu Korce. Zadebiutował w lipcu 2025 roku w meczu ze Stalą Mielec (4:0). W barwach Białej Gwiazdy rozegrał 14 spotkań, zdobywając dwie bramki. Klub nie zdecydował się na skorzystanie z opcji wykupu zawartej w umowie.

Z zespołem żegna się także Dawid Olejarka. Pomocnik, którego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu, nie zostanie przedłużony. Olejarka zadebiutował w Wiśle w lipcu 2023 roku w meczu z Górnikiem Łęczna (2:2). Łącznie wystąpił w 12 spotkaniach pierwszej drużyny, zdobywając dwie bramki. W bieżącym sezonie reprezentował również trzecioligowe rezerwy, gdzie zagrał 30 meczów i strzelił osiem goli.

Wcześniej klub też podał, że kończy się w klubie etap Kamila Brody. Wszystkie decyzje kadrowe zostały ogłoszone przez oficjalną stronę internetową Wisły. Klub kontynuuje przebudowę kadry przed nowymi rozgrywkami, a odejścia zawodników są częścią szerszych zmian w szeregach 13-krotnych mistrzów Polski.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości