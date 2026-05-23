Ruch w Wiśle Kraków. Klub oficjalnie potwierdził odejście bramkarza

10:02, 23. maja 2026
Źródło: Goal.pl / Wisła Kraków

Wisła Kraków żegna Kamila Brodę. Bramkarz i wychowanek Białej Gwiazdy odchodzi z klubu po latach spędzonych przy R22 i 31 meczach rozegranych w pierwszym zespole.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kamil Broda

Wisła Kraków poinformowała o zakończeniu współpracy z Kamilem Brodą. Bramkarz, który przeszedł przez wszystkie szczeble klubowej akademii, odchodzi z klubu po wieloletniej przygodzie zakończonej 31 występami w pierwszym zespole. Informację przekazano poprzez oficjalną stronę internetową Wisły.

„Kamil Broda odchodzi z Wisły Kraków. Wychowanek Białej Gwiazdy przez lata reprezentował Klub przy R22 – od akademii aż po pierwszy zespół, w którego barwach rozegrał 31 oficjalnych spotkań. Zawsze z dumą reprezentowałeś Białą Gwiazdę! Powodzenia w dalszej karierze, Kamil!” – przekazano w komunikacie klubu.

Broda od najmłodszych lat był związany z krakowską ekipą, przechodząc kolejne etapy szkolenia i stopniowo wchodząc do seniorskiej piłki. Jego debiut w pierwszym zespole był zwieńczeniem wieloletniej pracy w klubowej akademii. W trakcie swojej kariery przy R22 pełnił rolę zmiennika, a także rywalizował o miejsce w składzie w wymagającym środowisku bramkarskim.

Zawodnik rozegrał łącznie 31 oficjalnych spotkań w barwach Wisły, występując zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i pucharowych. Klub podkreślił jego zaangażowanie oraz przywiązanie do barw Białej Gwiazdy, dziękując mu za lata spędzone w Krakowie.

Decyzja o rozstaniu oznacza dla Brody otwarcie nowego etapu w karierze. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, gdzie 24-letni bramkarz będzie kontynuował swoją piłkarską drogę.

