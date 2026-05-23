Ekstraklasa: „sold out” całej kolejki
Przed nami ostatnia kolejka PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/26. Dzisiaj odbędzie się tzw. multiliga – wszystkie dziewięć meczów rozpocznie się o tej samej godzinie, a więc o 17:30. Już wiemy, że mistrzem Polski został Lech Poznań, a z krajową elita żegnają się Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Na pozostałe rozstrzygnięcia przyjdzie nam poczekać do około 19:30.
Wiemy też także to, że na każdym z dziewięciu stadionów pojawi się komplet kibiców. Ekstraklasa potwierdziła, że wszystkie bilety na sobotnie spotkania zostały wyprzedane. Finał sezonu odbędzie się przy pełnych trybunach.
Nieciecza, Warszawa, Zabrze, Szczecin, Kraków, Poznań, Częstochowa, Białystok i Łódź – to w tych miastach zostaną rozegrane decydujące pojedynki. Na „sold out” najdłużej czekano w pierwszej z wymienionych lokalizacji, jednak o 15:00 Termalica ujawniła, że oficjalnie dołączyła do grona zespołów, które będą rywalizowały przy maksymalnym możliwym wsparciu.