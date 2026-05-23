Ekstraklasa: „sold out” całej kolejki

Przed nami ostatnia kolejka PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/26. Dzisiaj odbędzie się tzw. multiliga – wszystkie dziewięć meczów rozpocznie się o tej samej godzinie, a więc o 17:30. Już wiemy, że mistrzem Polski został Lech Poznań, a z krajową elita żegnają się Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Na pozostałe rozstrzygnięcia przyjdzie nam poczekać do około 19:30.

Wiemy też także to, że na każdym z dziewięciu stadionów pojawi się komplet kibiców. Ekstraklasa potwierdziła, że wszystkie bilety na sobotnie spotkania zostały wyprzedane. Finał sezonu odbędzie się przy pełnych trybunach.

— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) May 23, 2026

Nieciecza, Warszawa, Zabrze, Szczecin, Kraków, Poznań, Częstochowa, Białystok i Łódź – to w tych miastach zostaną rozegrane decydujące pojedynki. Na „sold out” najdłużej czekano w pierwszej z wymienionych lokalizacji, jednak o 15:00 Termalica ujawniła, że oficjalnie dołączyła do grona zespołów, które będą rywalizowały przy maksymalnym możliwym wsparciu.