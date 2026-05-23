Znakomite wieści przed ostatnią kolejką Ekstraklasy. Chodzi o kibiców

16:19, 23. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Ekstraklasa

Ekstraklasa właśnie zamyka sezon 2025/26. Dzisiaj poznamy ostateczne rozstrzygnięcia. Tuż przed startem 34. kolejki otrzymaliśmy znakomite wieści dotyczące kibiców.

Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze
Obserwuj nas w
Michał Kość/ PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze

Ekstraklasa: „sold out” całej kolejki

Przed nami ostatnia kolejka PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/26. Dzisiaj odbędzie się tzw. multiliga – wszystkie dziewięć meczów rozpocznie się o tej samej godzinie, a więc o 17:30. Już wiemy, że mistrzem Polski został Lech Poznań, a z krajową elita żegnają się Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Na pozostałe rozstrzygnięcia przyjdzie nam poczekać do około 19:30.

Wiemy też także to, że na każdym z dziewięciu stadionów pojawi się komplet kibiców. Ekstraklasa potwierdziła, że wszystkie bilety na sobotnie spotkania zostały wyprzedane. Finał sezonu odbędzie się przy pełnych trybunach.

Nieciecza, Warszawa, Zabrze, Szczecin, Kraków, Poznań, Częstochowa, Białystok i Łódź – to w tych miastach zostaną rozegrane decydujące pojedynki. Na „sold out” najdłużej czekano w pierwszej z wymienionych lokalizacji, jednak o 15:00 Termalica ujawniła, że oficjalnie dołączyła do grona zespołów, które będą rywalizowały przy maksymalnym możliwym wsparciu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości