Niepewna przyszłość Siemieńca w Jagiellonii?! Pojawiło się zainteresowanie

Jagiellonia Białystok w najbliższym czasie może stracić nie tylko Łukasza Masłowskiego, ale i Adriana Siemieńca. Mówi się bowiem o zainteresowaniu klubów z Danii, o czym poinformował Robert Bońkowski z "RMF MAX".

Adrian Siemieniec

Siemieniec w orbicie zainteresowań klubów z Danii?!

Jagiellonia Białystok z całą pewnością ma za sobą najlepszy okres w historii klubu. Mistrzostwo Polski, gra w ćwierćfinale Ligi Europy, do tego chociażby ostatni brązowy medal oraz wiele innych sukcesów powoduje, że oczekiwania fanów znacząco wzrosły. Wkrótce może czekać je jednak brutalne zderzenie z rzeczywistością. Wraz z końcem czerwca swoją pracę w klubie zakończy Łukasz Masłowski, a nie jest do końca pewne, co czeka Adriana Siemieńca. Potencjalne odejście obu architektów ostatnich sukcesów klubu byłoby wielce problematyczne.

Według informacji przekazanych przez Roberta Bońkowskiego z „RMF MAX”, Adrian Siemieniec nadal wzbudza zainteresowanie zagranicznych klubów. Tym razem chodzi o zespoły z ligi duńskiej, z której może nadejść propozycja dla szkoleniowca, którym wcześniej interesowało się m.in. Cercle Brugge. Co ciekawe, jak przekazał dziennikarz, termin wykupu trenera z Jagiellonii przez zagraniczny klub który został zawarty w kontrakcie miał minąć już kilka dni temu, ale trudno przesądzić, że to zamyka sprawę.

Adrian Siemieniec do tej pory prowadził zespół Jagiellonii Białystok w 153 meczach. W tym czasie zanotował z klubem średnią punktową na poziomie 1,75 pkt./mecz. Z zespołu walczącego o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, 34-latek zrobił ekipę, która stała się czołową drużyną ligi.

