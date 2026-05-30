Lech Poznań szuka wzmocnień. Ponad milion euro za bramkostrzelnego obrońcę

Lech Poznań zainteresował się piłkarzem drugoligowej Spezii. Z informacji "Il Secolo XIX" wynika, że chodzi o Giuseppe Aurelio. Kolejorz ma wyłożyć za obrońcę półtora miliona euro.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Giuseppe Aurelio w Lechu Poznań? Muszą zapłacić półtora miliona

Lech Poznań w ostatnich dwóch sezonach był bezsprzecznie najlepszą polską drużyną. Niels Frederiksen doprowadził ich do dwóch tytułów mistrzowskich. Rok temu nie udało się awansować do Ligi Mistrzów, ale tym razem szansa na to jest zdecydowanie większa. Kolejorz będzie rozstawiony w każdej rundzie eliminacji. Teoretycznie może więc trafić na słabszych rywali niż w poprzednim sezonie.

Żeby awansować do fazy ligowej Ligi Mistrzów, potrzebne będą wzmocnienia. W Poznaniu przyglądają się lewej stronie obrony, ponieważ niewykluczone, że z klubem pożegna się Michał Gurgul. Formy na miarę oczekiwań nie prezentuje z kolei Joao Moutinho.

W związku z tym pion sportowy Lecha Poznań zwrócił uwagę na Giuseppe Aurelio. To 26-letni zawodnik Spezii, która gra na poziomie Serie B. W minionych rozgrywkach wystąpił w 33 meczach ligowych, zdobył 6 bramek i zanotował 3 asysty. Z informacji serwisu „Il Secolo XIX” wynika, że wycena włoskiego piłkarza została ustalona na poziomie od miliona do półtora miliona euro.

Aurelio trafił do Spezii latem 2024 roku z Palermo na zasadzie wypożyczenia. Po dwunastu miesiącach został wykupiony za jedyne 400 tysięcy euro. Oprócz wspomnianych wyżej drużyn bronił także barw takich klubów jak Pontedera, Sassuolo, Gubbio, Imolese i Cesena. Na poziomie Serie A nigdy nie zagrał, ale na zapleczu rozegrał łącznie 93 spotkania.