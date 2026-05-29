Jagiellonia znalazła następcę Masłowskiego? „Najpoważniejszy kandydat”

15:45, 29. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Jagiellonia Białystok znaleźć musi nowego dyrektora sportowego po odejściu Łukasza Masłowskiego. Najpoważniejszym kandydatem jest Jarosław Gambal, który znany jest z pracy w Cracovii. Informacje w tej sprawie przekazał Damian Domitrz z "Polsatu Sport".

Kto zastąpi Łukasza Masłowskiego w Jagiellonii?

Jagiellonia Białystok tego lata przejdzie najpewniej istną rewolucję. Wystarczy przecież powiedzieć, że właśnie poinformowano o odejściu Łukasza Masłowskiego z klubu, co dla wielu jest zaskoczeniem, szczególnie, że rozpoczął się okres transferowy. To stawia więc drużynę w trudnym położeniu, tym bardziej w momencie, gdy potrzeb transferowych jest sporo. Niemniej jak poinformowano, Masłowski będzie pełnić swoje obowiązki do końca czerwca.

Czas ten to więc nie tylko okres na przeprowadzenie zaplanowanych już ruchów, ale i znalezienie jego następcy. Opcji jest kilka, ale najpoważniejszym kandydatem jest Jarosław Gambal, znany z pracy w Cracovii, o czym poinformował Damian Domitrz z „Polsatu Sport”. Poza tym Jagiellonia rozważa awans Grzegorza Mańkowskiego, który pracuje już w skautingu klubu. To opcja postawienia na zaufanego, „swojego”, człowieka.

Jak przekazał dziennikarz, sondowano także dwie inne, choć mniej realne opcję. Pierwszą z nich jest Sławomir Czarniecki z Bayeru Leverkusen. Drugą zaś Tomasz Stefankiewicz z Polonii Bytom. Obie te kandydatury jednak nie są szczególnie brane pod uwagę w tym momencie. Niezależnie od końcowego wyboru, zastąpienie Masłowskiego nie będzie łatwym zadaniem dla żadnego z kandydatów.

