Cichy ruch Górnika? Bramkarz z Niemiec w orbicie zainteresowań

Górnik Zabrze rozważa wzmocnienie pozycji bramkarza przed nowym sezonem. Na liście klubu pojawił się młody golkiper z Niemiec, który ma za sobą udane rozgrywki.

Philipp Schulze na celowniku Górnika Zabrze

Górnik Zabrze intensywnie analizuje sytuację na pozycji bramkarza przed startem nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Jak wynika z informacji przekazanych przez serwis RevierSport, na liście życzeń klubu znalazł się Philipp Schulze. To niemiecki golkiper, który może wkrótce zmienić otoczenie.

W minionych rozgrywkach podstawowym bramkarzem Zabrzan był Marcel Łubik, wypożyczony z Augsburga. Młodzieżowy reprezentant Polski dobrze wkomponował się w zespół, jednak jego przyszłość w Zabrzu nadal stoi pod znakiem zapytania. Sam zawodnik w rozmowie cytowanej przez Goal.pl przyznał, że trzymał zgodę na kolejne wypożyczenie. Na dzisiaj jednak temat nie został wyjaśniony.

Górnik natomiast rozgląda się za innymi opcjami. Według mediów w Niemczech jednym z kandydatów do gry w szeregach 14-krotnych mistrzów Polski, jest właśnie Schulze, mierzący 190 cm wzrostu bramkarz związany z Hannoverem 96 i Wolfsburgiem. 23-latek w swojej karierze był już wielokrotnie wypożyczany do innych klubów.

W sezonie 2024/2025 występował w trzecioligowym Verl, gdzie rozegrał 37 spotkań i zachował dziewięć czystych kont. Jego drużyna zakończyła rozgrywki na szóstej pozycji, a sam golkiper zebrał pozytywne recenzje za swoje występy.

Kontrakt Schulze obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Niemniej według ostatnich ustaleń zawodnik może być dostępny na rynku transferowym. Ważną postacią przy ewentualnym ruchu z udziałem zawodnika może być Lukas Podolski, który ostatnio przejął większościowy pakiet akcji w klubie z Zabrza.