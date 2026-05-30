Enrique ocenił triumf PSG w Lidze Mistrzów. Nagle zaczął śpiewać [WIDEO]

Paris Saint-Germain wygrało Ligę Mistrzów drugi raz z rzędu. Po meczu z Arsenalem wywiadu stacji Canal+ Sport udzielił Luis Enrique. Hiszpan po wszystkim nagle zaczął śpiewać.

Enrique po triumfie PSG: Radość jest większa niż rok temu

Paris Saint-Germain jest drugą po Realu Madryt drużyną, która wygrała Ligę Mistrzów minimum dwa razy z rzędu. Pod uwagę brane są oczywiście wyniki od 1992 roku, czyli momentu reformy rozgrywek. W finale na Puskas Arena pokonali Arsenal w rzutach karnych.

Tym samym Luis Enrique odniósł trzecie zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Wcześniej triumfował z PSG w 2025 roku oraz z FC Barceloną w 2015 roku. Pod względem liczby zwycięstw zrównał się z Zinedine Zidanem oraz Pepem Guardiolą. Najwięcej triumfów w historii w roli trenera ma Carlo Ancelotti. Włoski taktyk wygrywał Ligę Mistrzów aż pięć razy (dwa razy z Milanem i trzy razy z Realem Madryt).

Po meczu Enrique nie ukrywał radości. W rozmowie z TVP Sport przyznał nawet, że radość z obrony tytułu jest większa niż z pierwszego sukcesu rok temu. Dodał, że z perspektywy całego sezonu PSG zasłużyło na zwycięstwo elitarnych rozgrywek. Na koniec zaczął śpiewać.

– Radość jest jeszcze większa, ponieważ wiedzieliśmy, jak trudne będzie granie przeciwko Arsenalowi. Dla nas jako drużyny i jako miasta to coś niesamowitego, że wygrywamy ten tytuł. Myślę, że w pełni na to zasłużyliśmy, patrząc przez pryzmat całego sezonu. Finał był bardzo zacięty, ale to moment, żeby świętować z kibicami – mówił Luis Enrique w rozmowie z Canal+ Sport.