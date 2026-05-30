Real Madryt może stracić gwiazdę. Ligowy rywal zgłosił się po skrzydłowego

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Franco Mastantuono na liście życzeń Villarreal CF

Real Madryt sprowadził Franco Mastantuono z River Plate w sierpniu 2025 roku za 45 milionów euro. Transfer argentyńskiego talentu był jednym z głośniejszych ruchów. Początek jego przygody na Santiago Bernabeu był obiecujący. Skrzydłowy pokazywał przebłyski dużego talentu i odwagi w grze jeden na jeden. Z czasem jego rola w zespole zaczęła maleć.

Sytuacji nie poprawiła również decyzja selekcjonera reprezentacji Argentyny. Lionel Scaloni nie powołał Mastantuono na nadchodzące mistrzostwa świata 2026. Według informacji Fichajes.net, Villarreal CF wykonał pierwszy krok w sprawie Argentyńczyka. Klub z Estadio de la Ceramica skontaktował się z władzami Realu, by zapytać o sytuację zawodnika. Włodarze Villarreal liczą, że zawodnik może podnieść jakość ofensywy w kolejnej kampanii.

Na Santiago Bernabeu nie ma mowy o sprzedaży zawodnika, jednak rozważane jest rozwiązanie w postaci wypożyczenia. Na ten moment wszystkie strony pozostają w kontakcie. Villarreal jako pierwszy oficjalnie wyraził zainteresowanie. Jeśli rozmowy nabiorą tempa, wypożyczenie Mastantuono może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich stron.

Do tej pory Mastantuono rozegrał w barwach Realu 35 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Kontrakt Argentyńczyka w hiszpańskim gigancie obowiązuje do czerwca 2031 roku. Villarreal zakończył rozgrywki ligowe na trzeciej lokacie i awansował do Ligi Mistrzów.