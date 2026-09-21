Młody obrońca Lecha pod lupą gigantów. Na razie bez ofert

Wojciech Mońka znalazł się na celowniku Eintrachtu Frankfurt. Jak podaje dziennikarz Ekrem Konur na platformie X, 19-latka obserwują także trzy kluby z ligi angielskiej.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Mońka

Wielki klub obserwuje obrońcę Lecha Poznań

Wojciech Mońka w ostatnich miesiącach wyrósł na jedną z ważniejszych młodych postaci Lecha Poznań. Środkowy obrońca regularnie pojawia się w podstawowym składzie Kolejorza, a jego rozwój nie umknął uwadze zagranicznych klubów. Według informacji dziennikarza Ekrema Konura zainteresowanie defensorem wykazuje Eintracht Frankfurt.

Niemiecki klub nie jest jednak jedynym zespołem, który przygląda się sytuacji młodego Polaka. Zawodnik jest też na radarze takich ekip jak: Southampton, Sunderland oraz Brighton. Szczególnie uważnie rozwój Mońki ma śledzić pierwszy z wymienionych klubów. Na razie żaden z zainteresowanych klubów nie przedstawił jednak Lechowi oficjalnej oferty.

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Klub z Poznania ma przy tym mocną pozycję negocjacyjną. W sierpniu Lech przedłużył umowę z Mońką do końca czerwca 2030 roku, wiążąc zaledwie 19-letniego stopera z Kolejorzem na kolejne lata. Poznaniacy podkreślali wówczas jego znaczenie dla zespołu oraz rozwój, jaki zanotował w ostatnim czasie.

🚨 #LechPoznan Eintracht Frankfurt interested in Lech Poznań CB Wojciech Mońka.



📌 → Southampton, Sunderland & Brighton also monitoring.



📑 No bids yet; Southampton keeping close watch. https://t.co/woiYUJXKGe pic.twitter.com/otce8VpTLo — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 20, 2026

Mońka jest wychowankiem Lecha i od pewnego czasu odgrywa coraz większą rolę w pierwszej drużynie. Jego regularna gra sprawiła również, że otrzymał powołanie od selekcjonera Jana Urbana do reprezentacji Polski.

Wyceniany na mniej więcej 10 milionów euro piłkarz w tej kampanii wystąpił w 16 spotkaniach, notując w nich jedną asystę. Na boisku spędził 1460 minut.