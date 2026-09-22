„Barcelona uprawia inny sport”. Znany trener zwrócił uwagę na jedną rzecz

FC Barcelona wygrała wszystkie osiem dotychczasowych spotkań, w których strzeliła aż 36 goli. Diego Simeone wprost przyznał, że to obecnie najlepsza drużyna i zwrócił uwagę, że wciąż nie mają typowego napastnika.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Simeone pod wrażeniem FC Barcelony

FC Barcelona w sposób niesamowity rozpoczęła rozgrywki w sezonie 2026/2027. Odnieśli siedem zwycięstw w La Liga oraz jedno w Lidze Mistrzów. Co więcej, tylko w jednym z ośmiu spotkań strzelili mniej niż trzy bramki. Łącznie mają ich na swoim koncie 36, czyli średnio 4,5 gola na mecz. Niesamowity wynik. W tabeli wypracowali sobie już solidną zaliczkę, ponieważ wyprzedzają o pięć punktów Atletico oraz o sześć oczek Real Madryt.

Do formy katalońskiego klubu odniósł się Diego Simeone. Argentyńczyk wprost przyznał, że Barcelona uprawia inny sport i na ten moment są najlepszą drużyną. Zwrócił uwagę, że grają bez typowego napastnika, a na dziewiątce występuje Raphinha, który imponuje skutecznością.

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– Wygląda na to, że Barcelona uprawia inny sport niż ten, w który my gramy. Nie mieli napastnika i nagle pojawił się Raphinha, który strzelił 12 bramek. Yamal, jeśli się nie mylę, strzelił 7 goli. Zakładają pressing na połowie rywala, przez co odbierają ci czas. Nie boją się podejmować ryzyka i stracić gola. Obecnie są najlepsi – mówił Diego Simeone.

Najważniejsze pytanie, jakie mogą sobie teraz zadawać fani Blaugrany to, czy po trzytygodniowej przerwie na kadrę podopieczni Hansiego Flicka utrzymają tak wysoką intensywność oraz formę. Kolejny mecz rozegrają dopiero (10 października) przeciwko Getafe.