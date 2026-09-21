Diomande naciska coraz mocniej. Mourinho musi podjąć trudną decyzję

Yan Diomande coraz mocniej naciska na miejsce w podstawowym składzie Realu Madryt. "AS" przekonuje, że występ zawodnika w derbach z Atletico Madryt może zmienić jego sytuację.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

Tego Jose Mourinho nie mógł zignorować

Yan Diomande ponownie dał Jose Mourinho argumenty, których portugalski szkoleniowiec nie będzie mógł łatwo zignorować. Nastolatek pojawił się na murawie w drugiej połowie przegranego starcia z Atletico Madryt (1:2) i mimo gry Realu Madryt w osłabieniu szybko wniósł sporo energii do ofensywy. Na boisku spędził 36 minut.

Skrzydłowy wszedł w 54. minucie, zastępując Viniciusa Juniora. Brazylijczyk po raz kolejny nie zachwycił i został przedwcześnie zdjęty z boiska. Diomande natomiast od pierwszych kontaktów z piłką próbował napędzać ataki prawą stroną. Wykonał cztery udane dryblingi na sześć prób, zanotował 90 procent celnych podań i wygrał dziewięć z 12 pojedynków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Co szczególnie wymowne, młody zawodnik zaliczył tyle samo udanych dryblingów, co łącznie Vinicius Junior i Kylian Mbappe. Dokonał tego pomimo faktu, że Królewscy przez znaczną część jego pobytu na boisku musieli radzić sobie w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Deana Huijsena.

„AS” zwraca uwagę, że po przerwie reprezentacyjnej Diomande może rozpocząć bezpośrednią walkę z Viniciusem Juniorem o miejsce w wyjściowym składzie. Dla sprowadzonego z RB Lipsk zawodnika to wyraźny sygnał, że Mourinho coraz poważniej bierze go pod uwagę. Jednocześnie słabsza dyspozycja reprezentanta Brazylii może sprawić, że rywalizacja na skrzydle nabierze zupełnie nowego wymiaru.