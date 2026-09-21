Kane i Bayern są blisko porozumienia. Jedna kwestia wciąż dzieli strony

21:21, 21. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Bild

Harry Kane jest coraz bliżej nowej umowy z Bayernem Monachium. Jak jednak wynika z informacji Bildu, negocjacje hamuje jeden konkretny szczegół dotyczący jej długości.

Harry Kane
Obserwuj nas w
fot. DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane może zostać w Monachium do 2030 roku

Harry Kane pozostaje jednym z najważniejszych elementów układanki Bayernu Monachium. W związku z tym klub chce zatrzymać Anglika na dłużej. Obecna umowa napastnika obowiązuje do czerwca 2027 roku, a rozmowy w sprawie jej przedłużenia już trwają. Na razie strony nie osiągnęły jednak porozumienia w sprawie czasu trwania nowego kontraktu.

Największą niewiadomą pozostaje właśnie długość współpracy. Lothar Matthaus uważa, że najbardziej prawdopodobny jest trzyletni kontrakt, który związałby Kane’a z Bayernem do 2030 roku. Były reprezentant Niemiec wskazuje jednak również na wariant 2+1, w którym dodatkowy sezon byłby uzależniony od spełnienia określonego warunku.

Odbierz ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 100 zł w STS. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bilans 33-letniego napastnika pokazuje, dlaczego Bayern chce znaleźć rozwiązanie. Kane zdobył już 100 bramek w Bundeslidze, potrzebując do tego zaledwie 98 spotkań. W barwach monachijskiego zespołu ma natomiast 152 gole w 154 oficjalnych meczach. Według sugestii Bildu jego pozycja w klubie pozostaje bardzo mocna.

Sam zawodnik ma też argumenty, aby oczekiwać korzystnych warunków. Kane dobrze odnalazł się w Monachium, a pod wodzą trenera Vincenta Kompany’ego otrzymuje większą swobodę w ofensywie. Jego rodzina zadomowiła się natomiast w Niemczech. Bayern jasno deklaruje chęć dalszej współpracy, lecz to długość nowej umowy pozostaje obecnie najważniejszą przeszkodą w finalizacji rozmów.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości