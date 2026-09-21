Kane i Bayern są blisko porozumienia. Jedna kwestia wciąż dzieli strony

Harry Kane jest coraz bliżej nowej umowy z Bayernem Monachium. Jak jednak wynika z informacji Bildu, negocjacje hamuje jeden konkretny szczegół dotyczący jej długości.

fot. DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane może zostać w Monachium do 2030 roku

Harry Kane pozostaje jednym z najważniejszych elementów układanki Bayernu Monachium. W związku z tym klub chce zatrzymać Anglika na dłużej. Obecna umowa napastnika obowiązuje do czerwca 2027 roku, a rozmowy w sprawie jej przedłużenia już trwają. Na razie strony nie osiągnęły jednak porozumienia w sprawie czasu trwania nowego kontraktu.

Największą niewiadomą pozostaje właśnie długość współpracy. Lothar Matthaus uważa, że najbardziej prawdopodobny jest trzyletni kontrakt, który związałby Kane’a z Bayernem do 2030 roku. Były reprezentant Niemiec wskazuje jednak również na wariant 2+1, w którym dodatkowy sezon byłby uzależniony od spełnienia określonego warunku.

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Bilans 33-letniego napastnika pokazuje, dlaczego Bayern chce znaleźć rozwiązanie. Kane zdobył już 100 bramek w Bundeslidze, potrzebując do tego zaledwie 98 spotkań. W barwach monachijskiego zespołu ma natomiast 152 gole w 154 oficjalnych meczach. Według sugestii Bildu jego pozycja w klubie pozostaje bardzo mocna.

Sam zawodnik ma też argumenty, aby oczekiwać korzystnych warunków. Kane dobrze odnalazł się w Monachium, a pod wodzą trenera Vincenta Kompany’ego otrzymuje większą swobodę w ofensywie. Jego rodzina zadomowiła się natomiast w Niemczech. Bayern jasno deklaruje chęć dalszej współpracy, lecz to długość nowej umowy pozostaje obecnie najważniejszą przeszkodą w finalizacji rozmów.