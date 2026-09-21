Jose Mourinho nie zamierza zmieniać podejścia po derbowej porażce Realu Madryt. Jak przekazał Ben Fernandes Santos, Portugalczyk nadal mocno wierzy w swój zespół.

fot. SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Tak Jose Mourinho zareagował na klęskę w derbach

Jose Mourinho po przegranej z Atletico Madryt (1:2) nie zamierza pozwolić, aby jeden słabszy wieczór zachwiał projektem Realu Madryt. Portugalczyk podczas rozmów z drużyną miał podkreślić, że nadal jest w pełni zaangażowany w pracę. Jednocześnie wierzy, że z czasem poprawie ulegną zarówno wyniki, jak i gra zespołu.

Królewscy po raz pierwszy w tym sezonie znaleźli się w sytuacji, w której muszą odpowiedzieć na poważny kryzysowy sygnał. Mourinho nie ukrywał po spotkaniu pretensji do pracy arbitrów, ale jednocześnie zdecydowanie stanął po stronie swoich zawodników. Chciał, aby porażka nie stała się początkiem zwątpienia w szatni.

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– Mogę tylko przytulić moich zawodników, którzy dali z siebie wszystko. Zagraliśmy pierwszą połowę z wielką klasą i osobowością, a w drugiej połowie mogliśmy bez problemu wygrać – powiedział trener Realu po końcowym gwizdku.

📌 El mensaje de Mourinho es claro:



Confianza máxima en el proceso y en que el equipo va a dar la vuelta a la situación.



El portugués ya se lo comunicó ayer a los jugadores del Real Madrid después del Derbi. pic.twitter.com/lzmIcGBvpg — Ben Fernandes Santos (@benfeerr) September 21, 2026

Portugalczyk szczególnie zwrócił uwagę na charakter pokazany przez jego piłkarzy. Jego zdaniem madrycka drużyna nie może pozwolić, aby przegrane derby przekreśliły dotychczasową pracę. Według informacji źródła szkoleniowiec nadal jest przekonany o jakości zespołu i uważa, że drużyna potrzebuje czasu, aby w pełni wykorzystać swój potencjał.

Przerwa reprezentacyjna daje Realowi czas na wyciągnięcie wniosków. Po niej uwaga ponownie skupi się na Mourinho i jego zawodnikach, którzy będą musieli odpowiedzieć na pierwszą poważną porażkę sezonu.