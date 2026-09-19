Tak Wisła Kraków rozmawia z nowymi piłkarzami. Gikiewicz nie krył zaskoczenia

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Wisła odkrywa karty przed transferami

Wisła Kraków znalazła się w centrum uwagi za sprawą słów Rafała Gikiewicza. Były bramkarz, który występował w Bundeslidze, opowiedział o rozmowie dotyczącej warunków, jakie klub przedstawia potencjalnym nowym zawodnikom. Szczerość władz Białej Gwiazdy miała zrobić na nim jednocześnie pozytywne i niepokojące wrażenie.

– Byłem świadkiem takiej rozmowy. Czy z każdym nowym zawodnikiem dyrektor gra w otwarte karty i mówi jak jest, że te dwa miesiące pensja się spóźnia. Z jednej strony mi to zaimponowało. Z drugiej przeraziło, ale to pokazanie tej sytuacji dokładnie jak jest. Jako potencjalny nowy zawodnik zdenerwowałbym się słysząc od razu coś takiego, ale też byłbym zadowolony, że mój nowy pracodawca mówi jak jest i wykłada karty na stół przed podpisaniem umowy – powiedział Gikiewicz na antenie Kanału Sportowego. Rozmawiał jednocześnie na ten temat z dyrektorem sportowym klubu z Krakowa.

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Vullnet Basha odniósł się do tych słów. Były piłkarz Białej Gwiazdy potwierdził, że klub w takich rozmowach stawia na pełną transparentność. Niemniej zaznaczył, że obecnie nie ma zaległości wobec zawodników. – Co bardzo ważne: na ten moment nie mamy zaległości. Gdy jednak mamy takie sytuacje, to mówię szczerze jak jest. I tyle. Myślę, że tutaj nie mogę kłamać, bo w końcu tu chodzi o nowego zawodnika, więc musimy powiedzieć jak jest – rzekł Basha cytowany przez KanalSportowy.pl.

Temat pojawił się w momencie, gdy Wisła może mieć sporo powodów do zadowolenia na boisku. Po zwycięstwie nad Śląskiem Wrocław (2:1) zespół znajduje się na drugim miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Bilans pięciu wygranych, dwóch remisów i dwóch porażek pokazuje, że Biała Gwiazda dobrze rozpoczęła sezon. Szczególnie imponująco wygląda jej forma na Synerise Arenie Kraków. U siebie wygrała pięć kolejnych spotkań ligowych.

Teraz przed Wisłą trzytygodniowa przerwa reprezentacyjna. Po niej drużynę czekają dwa wymagające wyjazdy. Najpierw już 1 października Krakowianie zmierzą się z Legią Warszawa, a pięć dni później Białą Gwiazdę czeka potyczka z Widzewem Łódź.