Barcelona zabezpiecza przyszłość. 500 mln euro w kontrakcie piłkarza

FC Barcelona przygotowała ofertę przedłużenia kontraktu dla Marca Bernala. Nowa umowa ma obowiązywać do połowy 2031 roku. Znajdzie się w niej klauzula o wartości 500 mln euro - informuje Mundo Deportivo.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

500 mln euro klauzuli w umowie Bernala z Barceloną

FC Barcelona rozpoczęła sezon od ośmiu zwycięstw z rzędu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Forma katalońskiego klubu może robić wrażenie. W pierwszych kilku meczach regularnie w wyjściowym składzie występował Marc Bernal. Ostatnio jednak częściej wchodzi z ławki rezerwowych, ale stanowi mocny punkt zespołu w środku pola. Łącznie wystąpił w ośmiu meczach, w których zanotował dwie asysty.

Jego obecna umowa z Barceloną obowiązuje do czerwca 2029 roku, lecz Blaugrana pracuje nad przedłużeniem kontraktu. Z doniesień Mundo Deportivo wynika, że nowe porozumienie miałoby zostać zawarte do połowy 2031 roku z klauzulą odstępnego o wartości aż 500 milionów euro.

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Należy zaznaczyć, że identyczna kwota jest wpisana w obecnym kontrakcie. Tak wysokie kwoty odstępnego są popularne zwłaszcza w Hiszpanii. Trudno spodziewać się, żeby ktokolwiek zdecydował się zapłacić taką sumę. Tym samym Barcelona skutecznie odstraszy potencjalnie zainteresowane kluby.

Bernal zadebiutował w Barcelonie w sezonie 2024/2025, lecz bardzo szybko wypadł na długi czas ze względu na zerwane więzadła krzyżowe. W poprzednim sezonie kontuzje również go nie omijały, przez co dwukrotnie wypadał za każdym razem mniej więcej na miesiąc. Łącznie uzbierał w klubie 44 występy, w których strzelił 5 bramek i zanotował 3 asysty.