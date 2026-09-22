Lewandowski był nie do zatrzymania. Pięć goli w dziewięć minut

Robert Lewandowski ma na swoim koncie masę rekordów oraz historycznych momentów. Jednym z nich było zdobycie pięciu bramek w dziewięć minut w spotkaniu Bayern - Wolfsburg. We wtorek 22 września 2026 roku mija dokładnie 11 lat od pamiętnego meczu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mija 11 lat od historycznego wyczynu Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski napisał w przeszłości kawał historii w Bundeslidze, bijąc liczne rekordy. Jeden z nich prawdopodobnie nie zostanie pobity już nigdy. To, co zrobił reprezentant Polski w meczu Bayern Monachium – VfL Wolfsburg przeszło do historii futbolu. Tego dnia, czyli 22 września, ale jedenaście lat temu strzelił pięć goli w dziewięć minut. Jak sam później podkreślał, był w takim transie, że nie wiedział, że zrobił coś historycznego.

– Wiedziałem, że strzeliłem gole, ale po meczu Thomas Müller wypchnął mnie w stronę kibiców, a ja pomyślałem: Dlaczego?. Jasne, wygraliśmy, zdobyłem bramki, ale nie wiedziałem, że zrobiłem coś historycznego – mówił w przeszłości Robert Lewandowski w wywiadzie dla FourFourTwo.

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– Przez te dziewięć minut byłem chyba gdzieś indziej. Nie myślałem o tym, ile czasu minęło ani ile goli strzeliłem. Po pierwszym pomyślałem: OK, jest 1:1, trzeba zdobyć drugiego. Po drugim: OK, teraz trzeci i wtedy będziemy już pewni zwycięstwa. Potem strzeliłem trzeciego, czwartego i piątego gola, ale wciąż nie myślałem o tym, ile bramek mam na koncie. Po prostu szukałem kolejnej okazji – dodał.

Last time Bayern were 1-0 down to Wolfsburg at the break, they brought on Robert Lewandowski… #WOBFCB 🖐 pic.twitter.com/4nFXCT2RuR — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 17, 2018

Warto dodać, że tamto spotkanie Robert Lewandowski rozpoczął na ławce rezerwowych. Wszedł na boisko bezpośrednio przed startem drugiej połowy, gdy Bayern przegrywał (0:1). Pierwszego gola strzelił w 51. minucie, a piątego w 60. minucie meczu. Bawarczycy finalnie wygrali (5:1).