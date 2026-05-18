Napastnik chce zostać w Legii Warszawa. Przekazał to wprost

11:34, 18. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia.net

Antonio Colak zdobył zwycięską bramkę dla Legii Warszawa w meczu z Lechią Gdańsk. Przy okazji uciął spekulacje na temat swojego odejścia. Przyznaje, że jest zadowolony w klubie i chce tam zostać na kolejny sezon.

Piłkarze Legii Warszawa
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Colak nigdzie się nie wybiera. Jest szczęśliwy w Legii

Legia Warszawa w niedzielny wieczór pokonała Lechię Gdańsk 2-1 i wciąż jest w grze o awans do europejskich pucharów. Sensacyjnym bohaterem tej rywalizacji został Antonio Colak, który w doliczonym czasie gry trafił do siatki i zapewnił swojej drużynie komplet punktów. Był to dla niego dopiero pierwszy ligowy występ od ponad dwóch miesięcy i czwarta bramka w całym sezonie, licząc zarówno rozgrywki krajowe, jak i europejskie puchary.

Obecnie Colak jest dopiero czwartym wyborem w ataku – Marek Papszun częściej korzysta z usług Milety Rajovicia, Rafała Adamskiego oraz Jeana-Pierre’a Nsame. W mediach pojawiły się więc doniesienia o jego potencjalnym, przedwczesnym odejściu. W grę wchodziło rozwiązanie obowiązującej do 2027 roku umowy.

Do tematu odniósł się sam zainteresowany, który przekazał, że jest szczęśliwy w Warszawie i wiąże swoją przyszłość z Legią. Nie zamierza z niej odchodzić, co sugeruje, że współpraca będzie kontynuowana również w kolejnym sezonie.

Jestem tutaj bardzo szczęśliwy i mam ważny kontrakt. Mamy w zespole wiele kontuzji, a ja jestem facetem, który da z siebie sto procent każdego dnia dla drużyny – nieważne czy gram, czy nie gram. Jako człowiek chce doprowadzić Legię do sukcesu – wyjawił Colak po wygranym meczu.

Kluczowe będą jednak plany klubu. Colak woli pozostać w Legii, ale to Papszun oraz pion sportowy podejmą ostateczną decyzję.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości