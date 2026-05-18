Napastnik chce zostać w Legii Warszawa. Przekazał to wprost

Antonio Colak zdobył zwycięską bramkę dla Legii Warszawa w meczu z Lechią Gdańsk. Przy okazji uciął spekulacje na temat swojego odejścia. Przyznaje, że jest zadowolony w klubie i chce tam zostać na kolejny sezon.

Colak nigdzie się nie wybiera. Jest szczęśliwy w Legii

Legia Warszawa w niedzielny wieczór pokonała Lechię Gdańsk 2-1 i wciąż jest w grze o awans do europejskich pucharów. Sensacyjnym bohaterem tej rywalizacji został Antonio Colak, który w doliczonym czasie gry trafił do siatki i zapewnił swojej drużynie komplet punktów. Był to dla niego dopiero pierwszy ligowy występ od ponad dwóch miesięcy i czwarta bramka w całym sezonie, licząc zarówno rozgrywki krajowe, jak i europejskie puchary.

Obecnie Colak jest dopiero czwartym wyborem w ataku – Marek Papszun częściej korzysta z usług Milety Rajovicia, Rafała Adamskiego oraz Jeana-Pierre’a Nsame. W mediach pojawiły się więc doniesienia o jego potencjalnym, przedwczesnym odejściu. W grę wchodziło rozwiązanie obowiązującej do 2027 roku umowy.

Do tematu odniósł się sam zainteresowany, który przekazał, że jest szczęśliwy w Warszawie i wiąże swoją przyszłość z Legią. Nie zamierza z niej odchodzić, co sugeruje, że współpraca będzie kontynuowana również w kolejnym sezonie.

– Jestem tutaj bardzo szczęśliwy i mam ważny kontrakt. Mamy w zespole wiele kontuzji, a ja jestem facetem, który da z siebie sto procent każdego dnia dla drużyny – nieważne czy gram, czy nie gram. Jako człowiek chce doprowadzić Legię do sukcesu – wyjawił Colak po wygranym meczu.

Kluczowe będą jednak plany klubu. Colak woli pozostać w Legii, ale to Papszun oraz pion sportowy podejmą ostateczną decyzję.