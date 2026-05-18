Widzew ma wielki powód do dumy. Piłkarz jedzie na mundial

Kapaudi powołany na mundial 2026

Steve Kapuadi otrzymał jedno z najważniejszych wyróżnień w swojej karierze. Zawodnik Widzewa Łódź znalazł się na liście powołanych do reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga na mistrzostwa świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Informację tę przekazał Adam Zmudziński we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Dla piłkarza Widzewa to ogromna szansa na pokazanie się na największej piłkarskiej scenie. Reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga pojedzie na mundial z ambitnymi planami, choć przed drużyną bardzo trudne zadanie już w fazie grupowej. Rywalami Lampartów będą Portugalia, Uzbekistan oraz Kolumbia. Zatem nie jest to faworyt do awansu.

Wśród powołanych zabrakło natomiast Afimico Pululu. Brak napastnika może wzbudzać spore zaskoczenie, ponieważ wielu kibiców spodziewało się jego obecności w kadrze na turniej. Ostatecznie selekcjoner postawił jednak na innych zawodników i napastnik Jagiellonii nie znalazł się w gronie wybrańców.

Dla Widzewa obecność Kapuadiego na mundialu to także duże wyróżnienie wizerunkowe. Klub z Łodzi będzie miał swojego przedstawiciela na najważniejszym turnieju piłkarskim świata. Sam obrońca w ostatnich miesiącach należał do najważniejszych zawodników drużyny i swoją postawą zapracował na miejsce w reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga.

Jednocześnie ekipa z Serca Łodzi wciąż jest zaangażowana w walkę o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Widzew jest na styku strefy spadkowej i o wszystkim rozstrzygnie ostatnia seria gier, w której zmierzy się z Piastem Gliwice.