Papszun zagra z Legią w Europie?! „Celem było utrzymanie”

09:28, 18. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa jest coraz bliżej sensacyjnego awansu do europejskich pucharów. Oczywiście musi liczyć na szczęśliwe rozstrzygnięcia innych meczów w ostatniej kolejce. Marek Papszun przypomina, w jak trudnej sytuacji znajdował się klub, gdy zimą do niego przychodził.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia awansuje do europejskich pucharów? Będzie o to walczyć

Legia Warszawa po pokonaniu Lechii Gdańsk wskoczyła na siódme miejsce w tabeli Ekstraklasy i w dalszym ciągu ma szanse na awans do europejskich pucharów. Wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce – Wojskowi zmierzą się z Motorem Lublin. Aby cieszyć się piątą lokatą muszą wygrać swoje spotkanie, a do tego liczyć na porażkę GKS-u Katowice i wpadkę Zagłębia Lubin.

W rundzie wiosennej Legia jest absolutnie czołowa w całej stawce, jeśli chodzi o punktowanie. Lepiej spisywał się od niej jedynie Lech Poznań, czyli już koronowany mistrz Polski. To świadczy o świetnej pracy drużyny i sztabu szkoleniowego, na czele z Markiem Papszunem. Po triumfie nad Lechią trener przypomniał, w jak trudnej sytuacji znajdował się klub, gdy zimą do niego przechodził.

– W pierwszej kolejce byliśmy na ostatnim miejscu, a dzisiaj daliśmy sobie szansę, żeby w ostatniej kolejce walczyć nawet o piąte miejsce i europejskie puchary. To jest niesamowita historia i bardzo to doceniam. Mimo że jestem doświadczonym szkoleniowcem, to dla mnie naprawdę duża sprawa.

– Kiedy przychodziłem do Legii Warszawa, przede wszystkim chciałem pomóc drużynie utrzymać się w lidze, bo będąc na ostatnim miejscu, to był cel numer jeden. Ale ja wierzę w to, co robię, i wierzę w ludzi, z którymi pracuję. Drużyna zaufała temu, co im proponuję i tydzień po tygodniu wykonywaliśmy konsekwentnie swoją pracę. (…) Dzisiaj powiedziałem drużynie, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy – wygraliśmy i daliśmy sobie szansę. Chcemy zrobić wszystko, żeby później nie żałować, że na ostatniej prostej zmarnowaliśmy taką okazję – przekazał Papszun na konferencji prasowej, cytowany przez portal Legia.net.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości