Legia potwierdza! Pierwszy letni transfer stał się faktem

15:53, 18. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Legia Warszawa

Legia Warszawa w poniedziałkowe popołudnie potwierdziła pierwszy letni transfer. Do zespołu Marka Papszuna trafił Ivan Brkić, który dotychczas był związany z Motorem Lublin.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Oficjalnie: Ivan Brkić nowym zawodnikiem Legii Warszawa

Nadchodzące letnie okienko transferowe zapowiada się niezwykle pracowicie w obozie Legii Warszawa. Klub chce wzmocnić skład, aby w kolejnym sezonie walczyć o najwyższe cele. W poniedziałkowe popołudnie natomiast stołeczny zespół potwierdził pierwszy ruch kadrowy. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Ivana Brkicia z Motoru Lublin.

Chorwacki golkiper w tym sezonie był jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej PKO Ekstraklasie. Zawodnik został nawet nominowany do nagrody przyznawanej na koniec kampanii. Przyjście 30-latka jest ogromnym wzmocnieniem Legii Warszawa. Wojskowi w ostatnich latach mieli problem między słupkami, a ten golkiper zapewnia ogromny spokój.

Ivan Brkić oczywiście przenosi się do Legii Warszawa na zasadzie darmowego transferu. 30 czerwca wygasa bowiem kontrakt Chorwata z Motorem Lublin i dzień później zostanie już oficjalnie włączony do składu stołecznej drużyny. Dla lubelskiego zespołu to ogromna strata. Teraz Veljko Nikitović będzie miał trudne zadanie, aby sprowadzić bramkarza o podobnej klasie do 30-latka.

W sezonie 2025/26 Ivan Brkić rozegrał 27 spotkań między słupkami Motoru Lublin. Chorwacki bramkarz zdołał sześciokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości