Legia potwierdza! Pierwszy letni transfer stał się faktem

Oficjalnie: Ivan Brkić nowym zawodnikiem Legii Warszawa

Nadchodzące letnie okienko transferowe zapowiada się niezwykle pracowicie w obozie Legii Warszawa. Klub chce wzmocnić skład, aby w kolejnym sezonie walczyć o najwyższe cele. W poniedziałkowe popołudnie natomiast stołeczny zespół potwierdził pierwszy ruch kadrowy. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Ivana Brkicia z Motoru Lublin.

Chorwacki golkiper w tym sezonie był jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej PKO Ekstraklasie. Zawodnik został nawet nominowany do nagrody przyznawanej na koniec kampanii. Przyjście 30-latka jest ogromnym wzmocnieniem Legii Warszawa. Wojskowi w ostatnich latach mieli problem między słupkami, a ten golkiper zapewnia ogromny spokój.

Ivan Brkić oczywiście przenosi się do Legii Warszawa na zasadzie darmowego transferu. 30 czerwca wygasa bowiem kontrakt Chorwata z Motorem Lublin i dzień później zostanie już oficjalnie włączony do składu stołecznej drużyny. Dla lubelskiego zespołu to ogromna strata. Teraz Veljko Nikitović będzie miał trudne zadanie, aby sprowadzić bramkarza o podobnej klasie do 30-latka.

W sezonie 2025/26 Ivan Brkić rozegrał 27 spotkań między słupkami Motoru Lublin. Chorwacki bramkarz zdołał sześciokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.