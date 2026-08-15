Efektowny kontratak. To pierwszy gol w derbach Dolnego Śląska [WIDEO]

15:47, 15. sierpnia 2026 17:07, 15. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Premierowa bramka w derbach Dolnego Śląska padła w 34. minucie. Gola po efektownym kontrataku strzelili piłkarze z Wrocławia.

Piotr Samiec-Talar
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Tomasz Karczewski/ Alamy Na zdjęciu: Piotr Samiec-Talar

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław: to premierowa bramka derbów

Sobotnią odsłonę zmagań w 4. kolejce PKO BP Ekstraklasy otwierało spotkanie Zagłębie LubinŚląsk Wrocław. Nie sposób było wskazać faworyta tego pojedynku – każda z drużyn miała swoje argumenty, ale także każda z nich miała swoje słabsze strony.

Chociaż w pierwszej połowie gospodarze mieli nieco więcej do powiedzenia, to na prowadzenie wyszli goście. Miedziowi wykonywali rzut rożny po którym Wojskowi ruszyli z kontratakiem. Malaly Dembele znakomicie zareagował w środku pola i napędził akcję ekipy Ante Simundzy.

Futbolówkę przejął Piotr Samiec-Talar, który rozegrał z francuskim napastnikiem i po świetnym dryblingu w polu karnym posłał piłkę do siatki. Zlatan Alomerović stracił czyste konto w 34. minucie rywalizacji w derbach Dolnego Śląska.

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