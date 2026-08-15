Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław: to premierowa bramka derbów
Sobotnią odsłonę zmagań w 4. kolejce PKO BP Ekstraklasy otwierało spotkanie Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław. Nie sposób było wskazać faworyta tego pojedynku – każda z drużyn miała swoje argumenty, ale także każda z nich miała swoje słabsze strony.
Chociaż w pierwszej połowie gospodarze mieli nieco więcej do powiedzenia, to na prowadzenie wyszli goście. Miedziowi wykonywali rzut rożny po którym Wojskowi ruszyli z kontratakiem. Malaly Dembele znakomicie zareagował w środku pola i napędził akcję ekipy Ante Simundzy.
Futbolówkę przejął Piotr Samiec-Talar, który rozegrał z francuskim napastnikiem i po świetnym dryblingu w polu karnym posłał piłkę do siatki. Zlatan Alomerović stracił czyste konto w 34. minucie rywalizacji w derbach Dolnego Śląska.