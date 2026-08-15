Borussia Dortmund ma na oku piłkarza Barcelony. Trwa obserwacja

13:52, 15. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Florian Plettenberg / Sky Sport

Borussia Dortmund szuka wzmocnień. Jak się okazuje, trop niemieckiego zespołu prowadzi do FC Barcelony. Na ich celowniku znalazł się Hector Fort. Oba kluby przeprowadziły już wstępne rozmowy - informuje Florian Plettenberg ze "Sky Sport".

Niko Kovac
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Hector Fort może trafić do Borussii Dortmund

Borussia Dortmund szuka wzmocnień. Florian Plettenberg ze „Sky Sport” donosi, że władze z Signal Iduna Park są zainteresowane pozyskaniem Hectora Forta z FC Barcelony. Niemiecki klub wykonał już pierwsze ruchy w tej sprawie i odbył wstępne rozmowy dotyczące potencjalnego transferu 20-letniego prawego obrońcy. Przedstawiciele BVB mają być dobrze poinformowani o szczegółach całej operacji.

Hector Fort wrócił do Barcelony po wypożyczeniu do Elche, ale wiele wskazuje na to, że nie będzie kontynuował kariery na Camp Nou. Defensor nie znajduje się w planach Hansiego Flicka na nowy sezon, dlatego klub chce znaleźć dla niego odpowiednie rozwiązanie. FC Barcelona jest otwarta na definitywne rozstanie z młodym zawodnikiem.

Borussia Dortmund może być jednym z najpoważniejszych kandydatów do jego sprowadzenia. Niemcy szukają wzmocnienia prawej strony defensywy i uważnie monitorują sytuację Hiszpana. Na ten moment rozmowy nie są jednak zaawansowane, a strony dopiero badają możliwość przeprowadzenia całej operacji.

Hector Fort do tej pory rozegrał 30 spotkań w pierwszym zespole FC Barcelony. Hiszpański defensor nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może pochwalić się trzema asystami.

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