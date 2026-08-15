Chelsea sprzeda trzech graczy. Nie zagrali w sparingu

Chelsea kontynuuje przebudowę kadry pod wodzą nowego trenera. Xabi Alonso skreślił trzech zawodników. Ten tercet pożegna się z klubem.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Chelsea planuje kolejne odeścia

W letnim okienku Chelsea sprzedała czterech piłkarzy – ze Stamford Bridge definitywnie pożegnali się Andrey Santos, Marc Cucurella, , Trevoh Chalobah i Tyrique George. Natomiast Alejandro Garnacho i Filip Jorgensen opuścili klub na zasadzie wypożyczenia.

Niewykluczone, ze The Blues rozstaną się z trzema kolejnymi zawodnikami. Fabrizio Romano przekonuje, że gracze, którzy nie znaleźli się w kadrze na towarzyski mecz z Realem Sociedad, zostali skreśleni przez Xabiego Alonso.

To Nicolas Jackson, Liam Delap i Tosin Adarabioyo. Kontrakt pierwszego z nich obowiązuje aż do 30 czerwca 2033 roku, drugiego dwa lata krócej, a trzeciego tylko do końca sezonu 2027/28.

25-letni Jackson jest wyceniany na 40 milionów euro, 23-letni Delap na 28 milionów, a 28-letni Adarabioyo na 12 milionów mniej.