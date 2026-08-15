Legia Warszawa tego lata mogła stracić Rafała Adamskiego. Jak się okazuje, Slavia Praga oferowała dwa miliony euro za napastnika. Wojskowi jednak odrzucili tę propozycję - donosi Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Rafał Adamski mógł trafić do Slavii Praga. Legia Warszawa miała ofertę na stole

Legia Warszawa tego lata mogła otrzymać bardzo atrakcyjną ofertę za Rafała Adamskiego. 24-letni napastnik znalazł się bowiem na celowniku Slavii Praga, która była gotowa zapłacić za niego około dwóch milionów euro. Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki” ujawnił, że mistrz Czech rzeczywiście próbował doprowadzić do transferu Polaka.

Wojskowi nie zdecydowali się jednak na sprzedaż swojego zawodnika i odrzucili propozycję. To pokazuje, jak mocno w Warszawie wierzą obecnie w Rafała Adamskiego, który po przenosinach z Pogoni Grodzisk Mazowiecki bardzo szybko wywalczył sobie ważną pozycję w zespole. Legia zapłaciła za niego zimą około 40-50 tysięcy euro, a już kilka miesięcy później mogła otrzymać wielokrotnie wyższą kwotę.

Gdyby transfer doszedł do skutku, Rafał Adamski zostałby trzecim Polakiem, który tego lata trafił do Slavii Praga. Wcześniej czeski klub pozyskał Oskara Kubiaka z Arki Gdynia oraz Wiktora Nowaka z Górnika Zabrze. Na ten moment napastnik pozostaje jednak przy Łazienkowskiej i będzie miał okazję dalej udowadniać swoją wartość pod skrzydłami Marka Papszuna.

Rafał Adamski do tej pory rozegrał 16 spotkań w koszulce Legii Warszawa. Napastnik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.