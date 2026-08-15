Lech Poznań w piątek rywalizował z KI Klaksvik w eliminacjach Ligi Europy. W trakcie meczu kontuzji nabawił się Mikael Ishak. W pomeczowej rozmowie z dziennikarzami Niels Frederiksen skomentował sytuację związaną z kapitanem Kolejorza.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Niels Frederiksen o kontuzji Mikaela Ishaka

Lech Poznań w piątek mierzył się z Kl Klaksvik w rewanżowym meczu eliminacji Ligi Europy. Mistrzowie Polski, mimo problemów związanych z podróżą, odnieśli okazałe zwycięstwo. Podopieczni Nielsa Frederiksena rozbili rywala aż 5:0. W obozie Kolejorza jednak nie jest tak wesoło, ponieważ w trakcie spotkania kontuzji nabawił się Mikael Ishak.

Niels Frederiksen w pomeczowej rozmowie z mediami został zapytany o sytuację kapitana Lecha Poznań. Duńczyk nie chciał jednak wyciągać pochopnych wniosków i zaznaczył, że sztab szkoleniowy potrzebuje wyników badań, aby dokładnie ocenić stan zdrowia swojego kapitana. Trener Kolejorza ma nadzieję, że problem okaże się niegroźny.

– Jeśli chodzi o zmianę Mikaela Ishaka, to jeszcze dokładnie nie wiemy, jak poważny jest to problem mięśniowy. Miejmy nadzieję, że to jeden z mniejszych urazów, ale musimy poczekać na wyniki badań – powiedział Niels Frederiksen cytowany przez serwis Transfery.info.

Lech Poznań za już rywala, z którym zmierzy się w IV rundzie eliminacji Ligi Europy. Przed Kolejorzem zdecydowanie cięższe wyzwanie, ponieważ zmierzy się w dwumeczu z FC Thun.