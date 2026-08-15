Górnik Zabrze lada moment ogłosi wielki transfer. Wicemistrzowie Polski sięgną po napastnika z Serie A. Do zespołu Michala Gasprika trafi Janis Antiste - informuje Sebastien Denis z "Foot Mercato".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Janis Antiste zostanie zawodnikiem Górnika Zabrze

Górnik Zabrze wkrótce powinien powitać nowego napastnika. Z informacji przekazanych przez Sebastiena Denis z „Foot Mercato” dowiadujemy się, że Janis Antiste przeniesie się do wicemistrza Polski z Sassuolo. A transfer zostanie przeprowadzony na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Snajper ma już za sobą testy medyczne, dlatego finalizacja całej operacji powinna nastąpić w najbliższych godzinach.

Dla Janisa Antiste będzie to kolejna zmiana klubu w ostatnich latach. 23-latek w przeszłości reprezentował między innymi Toulouse, Spezię Calcio, 1. FC Nürnberg oraz Rapid Wiedeń. Właśnie w austriackim zespole spędził poprzedni sezon, a teraz będzie miał okazję sprawdzić się na poziomie polskiej Ekstraklasy.

Górnik Zabrze liczy, że napastnik pomoże rozwiązać problem ze skutecznością w ofensywie. Wicemistrzowie Polski mają przed sobą również rywalizację z AS Monaco w eliminacjach Ligi Konferencji, dlatego wzmocnienie ataku może okazać się szczególnie istotne. Janis Antiste będzie kolejnym zawodnikiem, który ma zwiększyć możliwości zespołu Michała Gasparika.

Janis Antiste ma na koncie 20 występów na poziomie Serie A. Reprezentant Martyniki zdołał nawet dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.