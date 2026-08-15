Hitowa wymiana w Serie A?! Milan i Lazio prowadzą rozmowy

AC Milan i Lazio prowadzą negocjacje transferowe. Między klubami może dojść do wymiany. Do zespołu Biancocelestich może trafić Fikayo Tomori, natomiast w drugą stronę powędrowałby Nuno Tavares - donosi "Il Messaggero".

Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Zachary Athekame oraz Nuno Tavares

Fikayo Tomori i Nuno Tavares zamienią się klubami? Milan i Lazio prowadzą rozmowy

Lazio chce tego lata przeprowadzić ciekawy ruch z udziałem AC Milanu. Portal „Il Messagero” informuje, że Biancocelesti są zainteresowani sprowadzeniem Fikayo Tomoriego, który znalazł się na liście zawodników dostępnych do transferu. W ramach całej operacji może dojść do wymiany, ponieważ w przeciwnym kierunku miałby powędrować Nuno Tavares.

Klub z Rzymu liczy, że takie rozwiązanie pozwoli im wzmocnić środek defensywy bez konieczności przeprowadzania dwóch osobnych transakcji. Fikayo Tomori jest ceniony za doświadczenie zdobyte na najwyższym poziomie, natomiast Milan jest zainteresowany Nuno Tavaresem i może być otwarty na takie rozwiązanie. Rozmowy między klubami są prowadzone, choć na ten moment nie ma jeszcze porozumienia.

Dla Nuno Tavaresa byłaby to szansa na odbudowę kariery. Portugalczyk trafił do Lazio na stałe w 2025 roku, ale obecnie jego przyszłość w Rzymie stoi pod znakiem zapytania. Biancocelesti rozważają sprzedaż zawodnika, a wymiana z AC Milanem może okazać się jednym z możliwych rozwiązań.

Już w przyszłą sobotę zainauguruje nowy sezon Serie A. AC Milan w pierwszym meczu zmierzy się na wyjeździe z Torino. Lazio natomiast pojedzie na Stadio Renato Dall’Ara na starcie z Bologną.