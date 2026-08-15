Górnik Zabrze dopiął głośny transfer. Nowym zawodnikiem wicemistrza Polski został Janis Antiste. Napastnik przeniósł się na boiska PKO Ekstraklasy na zasadzie wypożyczenia z Sassuolo.

Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Oficjalnie: Janis Antiste wzmocnił Górnika Zabrze

Górnik Zabrze w sobotnie popołudnie przygotował niespodziankę swoim kibicom. Wicemistrzowie Polski ogłosili głośny transfer prosto z Serie A. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdzono przyjście Janisa Antiste. Reprezentant Martyniki dotychczas był związany z Sassuolo.

Janis Antiste przeniósł się do Górnika Zabrze na zasadzie transferu tymczasowego. Umowa między stronami będzie obowiązywała do końca trwającego sezonu. Wicemistrzowie Polski zastrzegli sobie opcję wykupu reprezentanta Martyniki. Napastnik był obecny na trybunach podczas starcia podopiecznych Michala Gasparika z Ferencvarosem w eliminacjach Ligi Europy.

– Jestem bardzo zadowolony z faktu, że dołączyłem do Górnika. To daje mi szansę na rozwój oraz pokazanie umiejętności. Jestem pod wrażeniem całej infrastruktury oraz atmosfery na meczu, bo byłem na spotkaniu z Ferencvarosem. Kibice byli faktycznym dwunastym zawodnikiem – powiedział zawodnik cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Janis Antiste w zeszłym sezonie był wypożyczony do Rapidu Wiedeń. Napastnik w barwach austriackiego zespołu rozegrał łącznie 40 spotkań. Udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.