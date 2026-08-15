Liverpool może pozyskać angielskiego gwiazdora. Zapłaci ponad 90 mln euro?

Liverpool pracuje nad pozyskaniem Adama Whartona z Crystal Palace. Klub z Anfield Road musi liczyć się z wydatkiem ponad 90 milionów euro - podaje serwis ElNacional.cat.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Adam Wharton

Adam Wharton przymierzany do Liverpoolu

Adam Wharton jest jednym z najlepiej zapowiadających się pomocników młodego pokolenia. 22-letni Anglik, występujący obecnie w Crystal Palace, od dawna znajduje się na radarach najlepszych klubów z całej Europy. W ostatnich miesiącach zawodnika łączono między innymi z Realem Madryt, Barceloną oraz Juventusem, choć największe szanse na jego sprowadzenie mają aktualnie potentaci z Premier League.

Jak podaje serwis „ElNacional.cat”, Wharton może kontynuować swoją karierę w Liverpoolu. Włodarze z Merseyside mieli rozpocząć rozmowy z Crystal Palace w sprawie pozyskania defensywnego pomocnika. Niewykluczone, że reprezentant Anglii przeniesie się na Anfield jeszcze przed zamknięciem letniego okna transferowego. Liverpool musi jednak liczyć się z wydatkiem przekraczającym 90 milionów euro.

Zdolny piłkarz występuje w barwach ekipy Orłów od lutego 2024 roku, kiedy przeniósł się na Selhurst Park z Blackburn Rovers za ponad 20 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

Wharton w poprzednim sezonie rozegrał 53 spotkania, zdobył jedną bramkę i zanotował siedem asyst. Według serwisu „Transfermarkt” wartość pomocnika wynosi 70 milionów euro, ale Crystal Palace liczy na większy zarobek.