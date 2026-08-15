Newcastle przechytrzy Manchester United? To byłby głośny ruch

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Carlos Baleba

Carlos Baleba może trafić do Newcastle United

Newcastle United podczas obecnego letniego okienka transferowego straciło dwóch bardzo ważnych zawodników – Sandro Tonaliego oraz Bruno Guimaraesa – którzy przeprowadzili się odpowiednio do Tottenhamu Hotspur i Arsenalu. Tym samym Sroki muszą teraz poważnie wzmocnić swój środek pola.

Jak poinformowała stacja radiowa „talkSPORT”, poważnym kandydatem do przeprowadzki na St James’ Park jest Carlos Baleba z Brighton & Hove Albion. 22-letni kameruński pomocnik wcześniej był mocno łączony z Manchesterem United, ale wydaje się, że Newcastle ostatecznie może wygrać wyścig o jego podpis. Taka transakcja wiązałaby się z wydatkiem przekraczającym 75 milionów euro.

Szesnastokrotny reprezentant Kamerunu trafił do drużyny Mew z Lille w 2023 roku i szybko wyrósł na jedną z najważniejszych postaci zespołu. Mierzący 179 centymetrów pomocnik imponuje dynamiką, siłą fizyczną oraz znakomitą grą w odbiorze piłki.

Baleba w poprzednim sezonie rozegrał 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 55 milionów euro, ale Brighton oczekuje większych pieniędzy.