Legia Warszawa – Radomiak Radom: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami starcie przyjaźni w ramach 4. kolejki polskiej ligi. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w ten piątek, 14 sierpnia o godzinie 20:30.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Legia Warsaw Radomiak Radom Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2026 12:31

Legia Warszawa – Radomiak Radom, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Radomiaka Radom. Wojskowi po trzech seriach gier mają na koncie siedem punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli, podczas gdy Zieloni z dorobkiem trzech oczek plasują się na 12. pozycji w stawce.

Choć sytuacja obu zespołów w ligowej tabeli jest odmienna, to na trybunach możemy spodziewać się wyjątkowej atmosfery – pojedynek Legii z Radomiakiem od lat określany jest bowiem mianem meczu przyjaźni ze względu na dobre relacje kibiców obu klubów. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w ten piątek, 14 sierpnia o godzinie 20:30.

Stawiam w tym spotkaniu na zwycięstwo podopiecznych Marka Papszuna. Gospodarze na początku sezonu prezentują się lepiej od gości i mają za sobą bardziej przekonujące wyniki, dlatego to ekipa Wojskowych jest moim zdaniem zdecydowanym faworytem tego starcia. Mój typ: wygrana Legii.

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Legia Warszawa – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa

W spotkaniu Legii Warszawa z Radomiakiem Radom drużyna gospodarzy będzie musiała radzić sobie bez Antonio Colaka oraz Petara Stojanovicia. W zespole gości nie należy natomiast spodziewać się występu Mateusza Cichockiego i Steve’a Kingue, co oznacza osłabienie zespołu przyjezdnych przede wszystkim w defensywie.

Legia Warszawa – Radomiak Radom, ostatnie wyniki

Legia Warszawa w dwóch poprzednich kolejkach PKO BP Ekstraklasy zremisowała 1:1 z Koroną Kielce oraz pokonała Zagłębie Lubin 3:1. Radomiak Radom ma natomiast zdecydowanie gorszą serię – w tym samym okresie poniósł dwie porażki, ulegając Górnikowi Zabrze 1:3 oraz GKS-owi Katowice 1:3.

Legia Warszawa – Radomiak Radom, historia

W pięciu poprzednich bezpośrednich meczach Legia Warszawa odniosła aż trzy zwycięstwa, Radomiak Radom wygrał tylko raz, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. Bilans ten przemawia więc na korzyść stołecznej ekipy, choć ostatnie starcia pokazują, że zespół Zielonych potrafił sprawiać drużynie Wojskowych pewne problemy.

Legia Warszawa – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem piątkowego pojedynku są gospodarze, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gości. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi około 1.60, typ na zwycięstwo Radomiaka Radom to mniej więcej 5.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.35. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL, dzięki czemu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Legia Warsaw Radomiak Radom 1.60 4.35 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2026 12:31

Legia Warszawa – Radomiak Radom, przewidywane składy

Legia: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Deziel – Szymański – Wszołek, Urbański, Kapustka, Vinagre – Zajwiński, Rajović

Radomiak: Majchrowicz – Zie Ouattara, Szcześniak, Dieguez, Conrado – Grzesik, Camara, Donis, Luquinhas – Wolski – Tapsoba

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Legia Warszawa – Radomiak Radom, transmisja meczu

Pojedynek między Legią Warszawa a Radomiakiem Radom będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Bartosz Gleń i Marcin Żewłakow. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w ten piątek, 14 sierpnia o godzinie 20:30.

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