Liverpool ma chrapkę na sprowadzenie gwiazdora Tottenhamu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Micky van de Ven łączony z Liverpoolem

Liverpool rozgrywa niesatysfakcjonujący sezon, dlatego na Anfield Road spodziewane jest intensywne okienko transferowe. Angielski klub może sprowadzić między innymi nowego stopera, tym bardziej że wciąż niepewna pozostaje przyszłość Ibrahimy Konate. Francuz jest związany z klubem z Merseyside tylko do 30 czerwca 2026 roku i choć prowadzone są zaawansowane, pozytywne rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu, to nadal nie złożono podpisów pod nową umową.

Mistrzowie Premier League rozglądają się więc na rynku za nowym defensorem, który mógłby dołączyć do ekipy The Reds nawet w przypadku pozostania Konate na Anfield. Jak podaje Ekrem Konur na łamach portalu „Fussball Daten”, Liverpool celuje w sprowadzenie Micky’ego van de Vena. 25-letni holenderski obrońca może opuścić Tottenham Hotspur, który walczy o utrzymanie w elicie. Taki transfer byłby bardzo kosztowny i mógłby sięgnąć nawet 95 milionów euro.

Mierzący 193 centymetry defensor występuje w barwach drużyny Kogutów od sierpnia 2023 roku, kiedy trafił do Londynu za 40 milionów euro z Wolfsburga. Wcześniej przywdziewał koszulki FC Volendam oraz WSV 1930 Wormer, którego jest wychowankiem. W trwającej kampanii rozegrał 42 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował jedną asystę. Kontrakt 19-krotnego reprezentanta Holandii z Tottenhamem Hotspur obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.