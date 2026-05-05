Manchester City porozumiał się z gwiazdą. Długoletni kontrakt

14:42, 5. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  David Ornstein

Manchester City osiągnął porozumienie w sprawie nowego kontraktu z jedną z największych gwiazd. Phil Foden będzie kontynuował karierę na Etihad. O szczegółach informuje David Ornstein.

Rayan Ait-Nouri, Antoine Semenyo, Phil Foden, i Erling Haaland
PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Rayan Ait-Nouri, Antoine Semenyo, Phil Foden, i Erling Haaland

Manchester City z nową umową dla wychowanka

Trwa wyścig o mistrzostwo Anglii. Chociaż Manchester City tylko zremisował z Evertonem i mocno skomplikował swoją sytuację, to nadal ma szansę na tytuł. W międzyczasie władze Obywateli rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu i kontynuowały negocjacje kontraktowe z piłkarzami z obecnej kadry.

David Ornstein przekonuje, że The Citizens osiągnęli porozumienie w kwestii umowy jednego ze swoich wychowanków. Phil Foden przedłuży współpracę z City przynajmniej do 30 czerwca 2030 roku. W warunkach nowego kontraktu reprezentanta Anglii zawarto także opcję, która pozwoli mu występować w szeregach Manchesteru aż do końca sezonu 2030/31.

Foden jeszcze nie złożył podpisu, jednak ma to zrobić w najbliższym czasie. 25-latek w trwających rozgrywkach jest daleki od idealnej dyspozycji, ale to nie sprawiło, że Obywatele postanowili zrezygnować z jego usług.

Ten sezon to dla wszechstronnego napastnika 46 meczów, dziesięć goli i pięć asyst. Jego łączny dorobek na Etihad to 365 spotkań, 110 bramek i 66 ostatnich podań.

