Bradley Barcola zakotwiczy w Madrycie? Jest zainteresowanie

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Atletico Madryt poluje na Bradleya Barcolę

Bradley Barcola ma ważną umowę z Paris Saint-Germain tylko do 30 czerwca 2028 roku. Choć klub ze stolicy Francji chciałby przedłużyć kontrakt z 23-letnim skrzydłowym, to jak na razie strony nie osiągnęły porozumienia w sprawie dalszej współpracy. Sytuację tę chcą wykorzystać europejscy giganci, którzy bacznie monitorują rozwój wydarzeń wokół lewego napastnika.

Jak donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z klubów zainteresowanych sprowadzeniem Barcoli jest Atletico Madryt. Trener ekipy Los Rojiblancos – Diego Simeone – widzi we francuskim zawodniku duże wzmocnienie ofensywy swojego zespołu. Włodarze z Estadio Metropolitano mogą być zmuszeni do zwiększenia rywalizacji w linii ataku ze względu na niepewną przyszłość Juliana Alvareza.

Konkurencja w wyścigu o podpis skrzydłowego PSG jest jednak bardzo duża, ponieważ sytuację zawodnika monitorują również takie potęgi jak Real Madryt, FC Barcelona, Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Chelsea czy Liverpool.

Bradley Barcola trafił do Paris Saint-Germain latem 2023 roku z Olympique’u Lyon i stosunkowo szybko stał się ważnym elementem drużyny. W trwającej kampanii rozegrał 44 spotkania, zdobył 12 bramek oraz zanotował 7 asyst. Jego szybkość, technika oraz odwaga mogłyby bardzo dobrze pasować do stylu gry Atletico. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa atakującego wynosi obecnie około 70 milionów euro.