Barcelona złożyła ofertę za Mbappe! Szok, co stało się później

FC Barcelona do dziś ma na swoim koncie rekord świata, jeśli chodzi o najdrożej sprzedanego piłkarza w historii. Latem 2017 roku sprzedali Neymara do Paris Saint-Germain za rekordowe 222 miliony euro. W kolejnych latach nikt nawet nie zbliżył się do podobnej kwoty. Odejście brazylijskiego piłkarza wymusiło na Blaugranie poszukiwanie nowej gwiazdy. Pod uwagę brany był Kylian Mbappe.

O możliwym transferze jednego z najlepszych obecnie piłkarzy na świecie opowiedział były prezydent Barcelony – Josep Maria Bartomeu. Ujawnił, że ówczesny sztab szkoleniowy, na którego czele stał Ernesto Vlaverde, zdecydował, że lepszą opcją będzie Ousmane Dembele.

„Złożyliśmy ofertę za Mbappe i Dembele. Sztab szkoleniowy wybrał Dembele” – ujawnił Josep Maria Bartomeu w rozmowie z Cadena SER. Były sternik mistrzów Hiszpanii sugerował, że nie chodziło wcale o finanse, a aspekty czysto sportowe.

Czas pokazał, że Barcelona popełniła wtedy ogromny błąd. Dembele w barwach Dumy Katalonii nie spełnił oczekiwań. Z kolei Mbappe postanowił dołączyć do PSG, gdzie przez następne siedem lat wyrósł na jednego z topowych piłkarzy na świecie.

Obecnie francuski gwiazdor jest związany z Realem Madryt, do którego trafił latem 2024 roku na zasadzie wolnego transferu. W tym sezonie ma na swoim koncie 41 meczów, w których zdobył 41 goli i zaliczył 6 asyst.