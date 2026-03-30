Decyzja zapadła. Znicz Pruszków ogłosił nowego trenera

20:39, 30. marca 2026
Luka Pawlik
Znicz Pruszków rywalizuje w tej kampanii o utrzymanie w Betclic 1. Lidze. Zadanie nie będzie łatwe. Klub ogłosił natomiast oficjalnie zatrudnienie nowego szkoleniowca.

Łukasz Smolarow
fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Smolarow

Łukasz Smolarov przejął stery nad Zniczem Pruszków

Znicz Pruszków na dziś plasuje się w strefie spadkowej, mając 20 punktów na koncie. Jednocześnie przed Żółto-czerwonymi stoi trudne wyzwanie związane z walką o ligowy byt. Pomóc w tym ma nowy szkoleniowiec. Klub opublikował specjalny komunikat w tej sprawie w swoich mediach.

„Nowym trenerem pierwszego zespołu MKS Znicz Pruszków został Łukasz Smolarov. Szkoleniowiec posiada licencję UEFA Pro oraz doświadczenie zdobywane na poziomie Ekstraklasy. W swojej karierze pracował w sztabach takich ekip jak: Lechia Gdańsk, Zagłębie Lubin, ŁKS Łódź oraz Jagiellonia Białystok” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe klubu na platformie X.

Nowy trener zastąpił Petar Struhar, który rozstał się z ekipą z Pruszkowa za porozumieniem stron. Słowak prowadził drużynę łącznie w 24 spotkaniach, notując średnią na poziomie 0,96 punktu na mecz. Struhar przejął stery nad zespołem w sierpniu minionego roku, a jego kadencja zakończyła się 26 marca 2026 roku.

Tymczasem już w najbliższą sobotę Pruszkowianie rozegrają kolejne ligowe starcie, mierząc się z GKS Tychy. Mecz odbędzie się o godzinie 19:30. Będzie to jednocześnie debiut trenerski Smolarova w nowej drużynie. 41-latek wraca do pracy szkoleniowca po ponad dwóch latach przerwy. Ostatnim miejscem zatrudnienia Smolarova był ŁKS, gdzie pełnił funkcję asystenta Piotr Stokowiec.

