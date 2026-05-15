Liverpool poza TOP4 Premier League! Dostali lanie od Aston Villi [WIDEO]

Liverpool przegrał ważne spotkanie z Aston Villą w 37. kolejce Premier League. Klub Matty'ego Casha pokonał The Reds (4:2). Oznacza to, że obrońcy tytułu nie są jeszcze pewni awansu do Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Liverpool drży o Ligę Mistrzów. Porażka w kluczowym meczu z Aston Villą

Liverpool rozgrywa bardzo słaby sezon, czego dowodem może być fakt, że na kolejkę przed końcem nie są jeszcze pewni awansu do Ligi Mistrzów. Jeśli Bournemouth wygra swój mecz w 37. kolejce Premier League, o wszystkim rozstrzygnie dopiero ostatnia seria spotkań. W piątek (15 maja) podopieczni Arne Slota rywalizowali na wyjeździe z Aston Villą o miejsce w TOP4 ligowej tabeli.

Spotkanie długo nie mogło się otworzyć. Pierwsza bramka padła dopiero pod koniec pierwszej połowy. Na listę strzelców wpisał się Morgan Rogers. Anglik zaskoczył wszystkich strzałem z niezbyt dogodnej pozycji, dając prowadzenie gospodarzom.

Kłopoty Liverpoolu! 👀



Morgan Rogers z cudownym golem 😍



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/6Vm5bAabJk — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 15, 2026

Kolejne bramki oglądaliśmy po przerwie. Już na początku drugiej połowy Liverpool i Aston Villa wymienili się szybkimi ciosami. Najpierw do remisu doprowadził Virgil van Dijk, strzelając bramkę głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Pięć minut później gospodarze ponownie wyszli na prowadzenie. Błąd obrońcy The Reds wykorzystał Rogers, który asystował przy trafieniu Olliego Watkinsa.

Wymiana ciosów w starciu Aston Villi z Liverpoolem! 💪



Gospodarze wciąż na prowadzeniu! 🔥



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/YhHfdiE7Pg — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 15, 2026

Podopieczni Unaia Emery’ego poszli za ciosem. W 73. minucie podwyższyli prowadzenie, a bramkę na (3:1) zdobył Ollie Watkins, notując dublet w starciu z Liverpoolem. Rywali w końcówce dobił jeszcze John McGinn. Goście zmniejszyli rozmiary porażki w doliczonym czasie, gdy drugiego gola w tym meczu zdobył Virgil van Dijk.

Liverpool na pewno nie skończy sezonu w TOP4 Premier League. Wciąż jednak liczą się w walce o awans do Ligi Mistrzów, ponieważ w Anglii aż pięć drużyn uzyska kwalifikację do elitarnych rozgrywek. O ostatnie miejsce premiowane awansem będą walczyć z Bournemouth. Wisienki w tej kolejce zmierzą się z Manchesterem City. Jeśli przegrają, wtedy The Reds zapewnią sobie 5. miejsce w tabeli.

Aston Villa 4:2 Liverpool (42′ Rogers, 57′, 73′ Watkins, 89′ McGinn – 52′, 90+2 van Dijk)