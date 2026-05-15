Liverpool poza TOP4 Premier League! Dostali lanie od Aston Villi [WIDEO]

22:57, 15. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Liverpool przegrał ważne spotkanie z Aston Villą w 37. kolejce Premier League. Klub Matty'ego Casha pokonał The Reds (4:2). Oznacza to, że obrońcy tytułu nie są jeszcze pewni awansu do Ligi Mistrzów.

Virgil van Dijk
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Liverpool drży o Ligę Mistrzów. Porażka w kluczowym meczu z Aston Villą

Liverpool rozgrywa bardzo słaby sezon, czego dowodem może być fakt, że na kolejkę przed końcem nie są jeszcze pewni awansu do Ligi Mistrzów. Jeśli Bournemouth wygra swój mecz w 37. kolejce Premier League, o wszystkim rozstrzygnie dopiero ostatnia seria spotkań. W piątek (15 maja) podopieczni Arne Slota rywalizowali na wyjeździe z Aston Villą o miejsce w TOP4 ligowej tabeli.

Spotkanie długo nie mogło się otworzyć. Pierwsza bramka padła dopiero pod koniec pierwszej połowy. Na listę strzelców wpisał się Morgan Rogers. Anglik zaskoczył wszystkich strzałem z niezbyt dogodnej pozycji, dając prowadzenie gospodarzom.

Kolejne bramki oglądaliśmy po przerwie. Już na początku drugiej połowy Liverpool i Aston Villa wymienili się szybkimi ciosami. Najpierw do remisu doprowadził Virgil van Dijk, strzelając bramkę głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Pięć minut później gospodarze ponownie wyszli na prowadzenie. Błąd obrońcy The Reds wykorzystał Rogers, który asystował przy trafieniu Olliego Watkinsa.

Podopieczni Unaia Emery’ego poszli za ciosem. W 73. minucie podwyższyli prowadzenie, a bramkę na (3:1) zdobył Ollie Watkins, notując dublet w starciu z Liverpoolem. Rywali w końcówce dobił jeszcze John McGinn. Goście zmniejszyli rozmiary porażki w doliczonym czasie, gdy drugiego gola w tym meczu zdobył Virgil van Dijk.

Liverpool na pewno nie skończy sezonu w TOP4 Premier League. Wciąż jednak liczą się w walce o awans do Ligi Mistrzów, ponieważ w Anglii aż pięć drużyn uzyska kwalifikację do elitarnych rozgrywek. O ostatnie miejsce premiowane awansem będą walczyć z Bournemouth. Wisienki w tej kolejce zmierzą się z Manchesterem City. Jeśli przegrają, wtedy The Reds zapewnią sobie 5. miejsce w tabeli.

Aston Villa 4:2 Liverpool (42′ Rogers, 57′, 73′ Watkins, 89′ McGinn – 52′, 90+2 van Dijk)

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości