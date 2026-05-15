Juventus FC – ACF FIorentina: typy, kursy, zapowiedź (17.05.2026)

Juventus FC - ACF Fiorentina: typy i kursy na mecz 37. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w niedzielę (17 maja) o godzinie 12:00.

Juventus – Fiorentina, typy bukmacherskie

Już w niedzielę odbędzie się starcie derbowe w ramach 37. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Juventus zmierzy się przed własną publicznością z Fiorentiną. Spotkania tych drużyn od lat wywołują ogromne emocje zarówno na boisku, jak i na trybunach, dlatego kibice ponownie mogą spodziewać się gorącej atmosfery. Stara Dama walczy o jak najlepsze zakończenie sezonu i będzie chciała wykorzystać atut własnego stadionu, jednak Fiorentina z pewnością nie zamierza ułatwiać zadania gospodarzom. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas intensywne widowisko pełne walki i piłkarskich emocji.

Ja uważam, że w niedzielnym spotkaniu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Juventus – Fiorentina, ostatnie wyniki

Juventus prezentuje bardzo wysoką formę. Stara Dama w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa (1:0 z Atalantą Bergamo, 2:0 z Bologną oraz 1:0 z Lecce), a także zanotowała dwa remisy (0:0 z Milanem i 1:1 z Hellasem Verona).

Fiorentina natomiast ustabilizowała już formę. W pięciu ostatnich spotkaniach Viola odniosła jedno zwycięstwo (2:1 z Crystal Palace w rewanżowym meczu Ligi Konferencji), zaliczyła trzy remisy (1:1 z Lecce, 0:0 z Sassuolo oraz 0:0 z Genoą), a także poniosła jedną porażkę (0:4 z Romą).

Juventus – Fiorentina, historia

Historia rywalizacji Juventusu z Fiorentiną od lat należy do najbardziej emocjonujących we włoskiej piłce. Spotkania tych drużyn często mają wyjątkowy charakter ze względu na napięte relacje między kibicami obu klubów oraz bogatą historię pełną pamiętnych pojedynków. W bezpośrednich starciach częściej lepszy bilans notował Juventus, jednak Fiorentina wielokrotnie potrafiła sprawiać niespodzianki i napsuć krwi faworytowi. Dzięki temu mecze tych zespołów niemal zawsze dostarczają dużych emocji, walki i gorącej atmosfery na trybunach.

Juventus – Fiorentina, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Bianconerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.32. W przypadku zwycięstwa Fiorentiny natomiast sięga nawet 9.00.

Juventus FC Fiorentina 1.32 5.25 9.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2026 23:11

Juventus – Fiorentina, kto wygra?

Juventus – Fiorentina, przewidywane składy

Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly – McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso – Conceicao, Yildiz – David

Fiorentina: De Gea – Dodo, Pongracić, Ranieri, Gosens – Mandragora, Fagioli, Ndour – Harrison, Gudmundsson, Solomon

Juventus – Fiorentina, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Fiorentina będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

