Będzie pełny stadion? Mecz Ruchu z Wisłą przyciąga uwagę

Ruch Chorzów już za trzy tygodnie zmierzy się w Meczu Mistrzów z Wisła Kraków. Rywalizacja zapowiada się pasjonująco. Tymczasem sprzedaż wejściówek na spotkanie nabiera tempa.

Rośnie liczba chętnych na mecz Ruch Chorzów – Wisła Kraków

Ruch Chorzów rywalizuje w tej kampanii o awans do PKO BP Ekstraklasa. 14-krotny mistrz Polski na dziś plasuje się na szóstym miejscu w ligowej tabeli, mając aktualnie tylko trzy oczka straty do drugiego Śląsk Wrocław. Tym samym walka o awans do elity zapowiada się niezwykle ciekawie.

Tymczasem już 19 kwietnia w ramach 29. kolejki Betclic 1. Liga ekipa z Chorzowa zmierzy się z Wisłą Kraków w Meczu Mistrzów. Jakiś czas temu ruszyła sprzedaż biletów na to spotkanie. W poniedziałek, 30 marca, klub z Chorzowa przekazał, że dotychczas wejściówki trafiły do 11 tysięcy kibiców.

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od października minionego roku. Wówczas lepsi byli gracze Białej Gwiazdy. Kwietniowa batalia będzie jednocześnie pierwszą od lutego 2025 roku na Superauto.pl Stadionie Śląskim. Wisła udzieliła wtedy lekcji Chorzowianom, wygrywając różnicą pięciu trafień (5:0).

Zanim jednak odbędzie się szlagier Betclic 1. Ligi, obie ekipy rozegrają jeszcze inne spotkania. Wiślaków czekają potyczki z Górnik Łęczna oraz Polonia Bytom. Ruch natomiast najpierw zmierzy się z Chrobry Głogów, a tydzień przed Meczem Mistrzów zagra z Wieczysta Kraków.