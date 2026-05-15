Kto górą w finale FA Cup? Sobotni typ na finał Pucharu Anglii oraz mecz Bundesligi

W sobotę 16 maja nie braknie emocji na piłkarskich stadionach. Atrakcją wieczoru z pewnością będzie finał FA Cup pomiędzy Chelsea a Manchesterem City. Oprócz tego warto również zwrócić uwagę na starcie ostatniej kolejki Bundesligi, w którym zagrają Freiburg oraz RB Lipsk. Czego spodziewać się w tych pojedynkach? W poniższym tekście znajdziesz moją propozycję kuponu. Życzę przyjemnej lektury.

Chelsea FC vs Manchester City FC

Na początek zajrzymy na Wembley, gdzie o 16:00 wybrzmi pierwszy gwizdek finału tegorocznego FA Cup. Dla ekipy z Londynu będzie to szansa na zdobycie tego trofeum po raz dziewiąty w historii. The Citizens mają natomiast o jeden tryumf mniej. Poprzedni mecz tych drużyn odbył się 12 kwietnia i zakończył się zwycięstwem Manchesteru City 3:0.

Chelsea: Ostatnia szansa na puchary?

Ekipa The Blues miała na ten sezon bardzo ambitne plany. Jej celem było bowiem zaatakowanie ligowego podium, co stanowiłoby krok naprzód w stosunku do ubiegłej kampanii, kiedy to zajęła czwarte miejsce na koniec zmagań. Boiskowa rzeczywistość okazała się jednak dla tej drużyny średnio łaskawa, ponieważ na dwie kolejki do końca sezonu ligowego team ten jest dopiero na dziewiątym miejscu, a jego strata do strefy gwarantującej grę w europejskich pucharach to cztery punkty. Nadchodzący mecz może być więc dla podopiecznych Caluma McFarlane’a ostatnią szansą na zapewnienie sobie gry w europejskich pucharach. Łatwo jednak nie będzie, bo przecież Chelsea w siedmiu ostatnich meczach ligowych zdobyła tylko punkt. Z drugiej strony, bilans ligowy w krajowym pucharze może nie mieć znaczenia, więc motywacji Londyńczykom z pewnością nie zabraknie.

City: Skoro nie liga, to może puchar?

Dla zespołu prowadzonego przez Pepa Guardiolę priorytetem jest Premier League, zwłaszcza po nieudanym ubiegłym sezonie, w którym to zajął on dopiero trzecie miejsce. Teraz Obywatele dalej mają szansę na to, by uzyskać mistrzostwo, lecz mają oni dwa punkty straty do przewodzącego i rozpędzonego Arsenalu. Team ten może – i powinien – pluć sobie w brodę przede wszystkim ze względu na niedawny remis 3:3 z Evertonem, ponieważ ta wpadka może okazać się kluczowa w kontekście walki o mistrzostwo. Teraz jednak drużyna z Manchesteru powalczy o Puchar Anglii, który ostatni raz wznosiła w sezonie 2022/23.

Co obstawiam?

W tym meczu w roli faworytów wystąpią The Citizens. Chelsea ostatnimi czasy jest w sporym dołku, z którego nie wydostała się pomimo zmiany trenera (Liama Roseniora zastąpił wspomniany wyżej Calum McFarlane), a City dalej prezentuje się bardzo dobrze, choć też miewa słabsze występy. Mimo to nie zaryzykuję tutaj gry na strony, a zamiast tego uderzę w over 9.5 rzutu rożnego. Jedni i drudzy mają wiele potencjału w ofensywie, ale z drugiej strony potrafią też bronić dostępu do własnej bramki, dlatego spodziewam się tutaj dużej liczby prób, które zostaną wybite na aut bramkowy. Szanse na powodzenie takiego zakładu oceniam wysoko, dlatego jest to pierwsza z moich propozycji na dziś.

SC Freiburg vs RasenBallsport Lipsk

Teraz przeniesiemy się na Europa-Park Stadion we Fryburgu, gdzie miejscowa ekipa o 15:30 podejmie RB Lipsk. W jesiennym meczu tych ekip górą była drużyna dzisiejszych gości, która wygrała 3:0. Freiburg na wygraną nad Die Bullen czekają od 26 października 2019, czyli aż od 14 spotkań.

Freiburg: Cel? Utrzymać Top8!

Freiburg w tym sezonie wyraźnie nawiązuje do ubiegłorocznej postawy, kiedy to zajął piąte miejsce i zameldował się w europucharach. Dziś podopieczni trenera Juliana Schustera są na siódmej pozycji, która daje występy w UEFA Conference League, lecz dalej muszą oglądać się za siebie, ponieważ chrapkę na tę lokatę mają także Eintracht Frankfurt oraz Augsburg. Nie tak dawno ekipa ta świętowała awans do finału Ligi Europy, pokonując 4:3 w dwumeczu Sporting Braga, lecz na boiskach ligowych nie idzie jej już tak dobrze, ponieważ nie wygrała od trzech kolejek, a w ubiegły weekend uległa 2:3 drużynie HSV. Dziś musi więc powalczyć o przełamanie, by zapewnić sobie miejsce w europejskich pucharach drogą ligową.

RB Lipsk: Powrót na salony

Byki z Lipska po kiepskim ubiegłym sezonie i braku kwalifikacji do rozgrywek europejskich, teraz mogą cieszyć się z powrotu do Ligi Mistrzów. Przed startem ostatniej kolejki mają bowiem cztery punkty przewagi nad piątym w tabeli Hoffenheim, co sprawia, że mogą być już pewni miejsca w czołowej czwórce. Ekipa Ole Wernera zaliczyła kapitalny finisz sezonu, wygrywając osiem z dziesięciu ostatnich meczów. Ostatnią kolejkę może więc zagrać na przysłowiowym luzie i bez presji, co jednak nie oznacza, że pozwoli rywalowi wygrać. Jest to ekipa ambitna i grająca ofensywnie, dlatego na pewno postara się o udane zakończenie kampanii.

Co obstawiam?

Z dostępnych kursów wynika, że nieco większe szanse na wygraną w tym meczu będą mieć przyjezdni. Lipsk w ostatnich tygodniach jest w świetnej formie, a Freiburg wpadł w dołek, lecz z drugiej strony gospodarze muszą postarać się o wygraną, by utrzymać miejsce w czołowej ósemce, a gospodarze nie muszą już oglądać się na ligową tabelę. Sądzę więc, że czeka nas ciekawe starcie, pełne akcji z obu stron i ofensywnego futbolu, dlatego dzisiejszy kupon zamknę połączeniem BTTS-u oraz overu 2.5 gola.

