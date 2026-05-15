PSG rozważa transfer gwiazdy Realu Madryt. To byłby hit transferowy

Eduardo Camavinga po sezonie może zostać bohaterem dużego transferu. Real Madryt sprzeda pomocnika, jeśli pojawi się odpowiednia oferta. AS przekonuje, że piłkarza chce PSG.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Camavinga na wylocie z Realu. PSG rozważa hitowy transfer

Eduardo Camavinga jest piłkarzem Realu Madryt od sierpnia 2021 roku. W ostatnim dniu okna transferowego przeniósł się do stolicy Hiszpanii z Rennes za ok. 31 milionów euro. Nigdy nie był kluczową postacią w składzie, ale spisywał się na miarę oczekiwań. Jego przygoda z Królewskimi dobiega jednak końca. 23-latek ma odejść w obliczu planowanych zmian po zakończeniu sezonu.

W bieżących rozgrywkach po raz pierwszy od dawna spisywał się poniżej pewnego poziomu. Wystąpił łącznie w 42 meczach, w których zdobył 2 gole i zaliczył asystę. Jego forma nie była na tyle dobra, żeby dostać powołanie do reprezentacji Francji na Mistrzostwa Świata.

Z informacji dziennika AS wynika, że latem Camavinga prawdopodobnie zostanie sprzedany. Real rozważy każdą ofertę, o ile będzie na odpowiedni poziomie finansowym. Wśród zainteresowanych ma być Paris Saint-Germain. To nie pierwszy raz, gdy paryżanie są łączeni z pomocnikiem. W przeszłości również pojawiały się plotki dot. potencjalnego przejścia do francuskiego giganta.

Camavinga doskonale zna realia gry w Ligue 1. W barwach Rennes rozegrał ponad 80 meczów. Gdyby ostatecznie trafił na Parc des Princes, o miejsce w składzie będzie rywalizował z takimi piłkarzami jak Joao Neves, Vitinha, Fabian czy Warren Zaire-Emery.